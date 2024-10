La Policia francesa condecora el director de la Policia andorrana amb la Medalla d’Honor en categoria or

Bruno Lasne rebent la condecoració de la mà de l’ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet (Policia d’Andorra)

La Police Nationale francesa ha condecorat aquest dimarts el director general del Departament de Policia, Bruno Lasne, amb la Medalla d’Honor en categoria or i a títol excepcional. Es tracta de la més alta distinció que atorga el cos francès i l’única acordada pel president de la República. L’acte s’ha celebrat a l’ambaixada francesa, on Lasne ha rebut aquesta condecoració de la mà de l’ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, qui ha ofert un discurs en reconeixement de la seva vàlua i trajectòria professional en què també ha destacat els seus lligams amb França i la seva contribució per a enfortir la cooperació entre els dos països, posant com a exemple la col·laboració de la Policia andorrana en el dispositiu de seguretat dels Jocs Olímpics de París 2024, el darrer Tour i el Mundial de Rugbi 2023.

Bruno Lasne s’ha mostrat profundament agraït per la condecoració i ha ressaltat l’especial component emotiu que suposa per a ell, tant per la seva formació com, per ser, a més, la primera medalla que rep de França. “És un gran honor. La portaré amb orgull i, sobretot, amb molta humilitat”, ha manifestat.

Tant el director general de la Policia com l’ambaixador francès han destacat les excel·lents i estretes relacions professionals i d’amistat que comparteixen: “La seguretat del nostre país no seria la mateixa sense la col·laboració que mantenim amb els nostres homòlegs dels cossos i forces de seguretat franceses”, ha destacat Lasne.

A l’acte han assistit el síndic general, Carles Ensenyat; la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León; el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell; el director de Gabinet de la Representació del Copríncep francès a Andorra, Robert Mauri; el Fiscal General, Xavier Sopena; representants de la justícia; els directors dels cossos especials d’Andorra; el cap del Servei de Circulació d’Andorra la Vella; l’agregat de Seguretat interior i comissari general de la Police Nationale; el comissari en cap i director interdepartamental de la Police Nationale dels Pirineus Orientals; membres de la Gendarmerie, Policia Nacional espanyola, Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra; així com companys de la Policia d’Andorra, família i amics que han volgut acompanyar el director general en aquest moment.