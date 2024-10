El sotscap del Grup de Fronteres completa una estada formativa amb la Policia Nacional espanyola a Barcelona

Formació per a policies a l’aeroport de Barcelona (Policia d’Andorra)

El sotscap del Grup de Fronteres, el sergent Bruno Queirós, ha efectuat una estada formativa amb la Policia Nacional espanyola aquest mes d’octubre a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat centrada en la gestió operativa de fronteres. És la primera vegada que un policia andorrà realitza pràctiques professionals amb aquest cos espanyol en una frontera aèria de primer nivell.

L’activitat formativa, que ha tingut una durada d’una setmana, es dirigia a comandaments intermedis amb l’objectiu de conèixer totes les funcions i els processos de control que realitzen els diferents grups de la Unitat de Fronteres de la policia espanyola. En aquest sentit, el sergent ha intervingut amb els seus homòlegs espanyols en el control i verificació de documentació, la detecció de documentació falsa, els controls d’immigració i els relatius a l’entrada de mercaderia sensible, estupefaents i divises.

Per tant, a més de compartir informació i experiències amb els efectius espanyols, el sergent ha conegut de primera mà les diverses actuacions que s’efectuen en fronteres aeroportuàries, processos que esdevenen especialment d’interès de cara a la posada en marxa, en el futur, de l’heliport nacional, una infraestructura que requerirà controls policials de viatgers i d’equipatges.

L’estada li ha permès, al mateix temps, copsar com s’efectuen els procediments de denegació d’entrada en fronteres aèries de l’espai Schengen, així com observar quins són els protocols en matèria de demandes d’asil, tant de persones que al·leguen persecució, risc per a la vida i per a la integritat física, com de les procedents de països o zones en conflicte que sol·liciten protecció internacional.

Aquesta estada ha estat possible gràcies a les excel·lents relacions i l’estreta col·laboració que mantenen els dos cossos policials, en aquest cas, especialment amb la comissària en cap de la Policia Nacional a l’aeroport, María José Ortega Batllori. Unes pràctiques que, a més d’estar subscrites a la cooperació internacional en matèria de fronteres, permetran a la Policia andorrana analitzar quines altres opcions formatives es poden plantejar per a adaptar-les a les necessitats dels funcionaris andorrans adscrits a aquesta unitat operativa.

I és que, per a la Policia, la formació contínua és un element indispensable per al desenvolupament de la tasca diària de tots els membres del Cos.