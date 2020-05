La Policia deté 8 persones en la darrera setmana, 3 per violència domèstica

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 8 persones durant aquesta darrera setmana (del 27 d’abril al 3 de maig de 2020). 3 de les detencions s’han eefctuat per conflictes en l’àmbit domèstic:

– El 27/04/2020 a les 13:45 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 20 anys, pels presumptes delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic, injúries i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions.

Requerits en un domicili particular, per una forta discussió i agressió del detingut envers el seu pare. En dependències policials, l’interessat té una actitud poc col·laboradora i arrogant, aquest es resisteix a ésser controlat i injuria als agents interventors presents.

– Entre els dies 29 i 30/04/2020, detenció de cinc persones, una dona de 21 anys i quatre homes de 23 anys (dos), de 27 i 32 anys respectivament, residents al Principat, pels presumptes delictes de danys, violació de domicili, desobediència i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions, amenaces i contra la salut pública.

Requerits el dia 29 a les 19:51 hores en un domicili particular d’Andorra la Vella, ja que una dona i quatre homes han accedit a l’interior del domicili del requeridor sense el seu permís, propinen un cop de peu a la porta, trenquen el pany i el marc. Una vegada a l’interior, reclamen a la víctima un deute econòmic que té contret el seu germà amb els interessats.

Posteriorment surten corrent del lloc en ser requerits els serveis de la Policia. S’inicia una recerca i enquesta, és localitzen inicialment dos dels detinguts, l’endemà s’efectua la resta de detencions dels presumptes autors, als quals se’ls fa la imputació de tots o alguns dels delictes esmentats.

– L’1/05/2020 a les 15:36 hores a Andorra la Vella, una dona i un home residents de 28 i 31 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic.

Requerits en un domicili particular per una desavinença de parella, sobre lloc la patrulla interventora constata que els dos interessats s’havien agredit mútuament.

Text Servei de Policia