Andorra la Vella ha iniciat avui els tests d’immunitat a la COVID-19

El Comú d’Andorra la Vella ja ha trucat més de 9.000 ciutadans per donar-los els dies i hores per passar els tests. Durant aquesta setmana es completarà l’assignació de cites prèvies. Les proves d’anticossos han començat a les 8 del matí a l’Aparcament Centre Ciutat (entrada Plaça Rebés), i al Centre de Congressos per a les persones que van a peu.

Andorra la Vella disposa de 14 Stop Labs per a vehicles on des d’avui es realitzen els tests d’immunitat a la COVID-19 a l’Aparcament Centre Ciutat, en els quals han de venir obligatòriament tots els membres de la unitat familiar; i de 2 Stop Labs al Centre de Congressos per a les persones que es desplacen a peu. Tothom ha d’anar-hi amb la mascareta posada i amb el carnet de la CASS. El Comú va començar dijous l’assignació de cites prèvies telefonant als ciutadans i, de moment, més de la meitat dels inscrits (uns 9.000 ciutadans) ja saben quins dies i hores han d’anar-hi (cal recordar que es donaran dues dates diferents perquè es realitzarà un primer test que es repetirà 15 dies després). Aquesta setmana es completarà l’assignació de les cites prèvies.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha visitat aquest matí el centre logístic d’Andorra la Vella en el primer dia de posada en marxa dels tests d’immunitat per a la població. La cònsol major, Conxita Marsol, i el cònsol menor, David Astrié, han acompanyat Espot i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a conèixer in situ l’organització dels tests a la parròquia més poblada i que també acull el centre de comandament de l’operatiu nacional al Centre de Congressos. De fet, ja durant el passat cap de setmana els Stop Labs han acollit una prova pilot amb la realització dels tests destinats als nuclis familiars dels treballadors i voluntaris que participen del projecte. Per part del Comú d’Andorra la Vella, el dispositiu mobilitza més d’un centenar de treballadors.

L’accés en vehicle als Stop Lab (punts de test) d’Andorra la Vella es fa per l’entrada de la plaça de Rebés i a través de l’avinguda Príncep Benlloch. Per tant, les persones que facin la prova en vehicle han d’anar al pàrquing des de l’Stela i en direcció al Comú d’Andorra la Vella.

Les persones que s’han inscrit per sotmetre’s al test a peu han d’acudir al vestíbul del Centre de Congressos (en el cas de ser residents a Andorra la Vella) o a la caserna de Bombers (les persones de Santa Coloma), tal com se’ls indicarà en cada cas per telèfon. També hi han d’anar plegats tots els membres del nucli familiar, amb mascareta i el carnet de la CASS.

Des del Comú es demana puntualitat per assegurar el bon funcionament de tot el procés. Cal arribar a l’Stop Lab 5 minuts abans de la cita, ni abans ni després, per mantenir la fluïdesa del trànsit a la zona i minimitzar els temps d’espera.