La plaça del Camp del Codina de la Seu gaudeix d’una nova zona de jocs infantils i d’un parterre

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha finalitzat les obres de millora de la plaça del Camp del Codina, una actuació que respon a la voluntat del Consistori de donar solució a diverses necessitats detectades en aquest espai públic, que forma part del conjunt de parcs i jardins urbans del municipi. Val a dir que el projecte s’ha dividit en dues intervencions diferenciades: una nova zona de jocs infantils i la millora de la seguretat amb un nou parterre.
La primera actuació ha consistit en la reconversió de la zona de la làmina d’aigua existent, situada al mig de la plaça, en una nova àrea de jocs infantils. Aquesta làmina d’aigua no s’utilitzava per motius de seguretat ciutadana i presentava pendents per al desguàs que s’han hagut d’anivellar. Amb aquesta transformació, s’ha eliminat un espai infrautilitzat per a ampliar la superfície destinada als infants, complementant la zona de jocs ja existent i evitant, alhora, danys als edificis del voltant ocasionats per les pilotades.
Pel que fa a la segona intervenció ha permès la construcció d’un parterre a la zona nord-est de la plaça, concretament a l’inici de les escales existents. Aquest nou element vegetal funciona com una barrera de protecció per a evitar les caigudes accidentals que s’havien produït en aquest punt, millorant notablement la seguretat dels vianants i l’entorn de la plaça.
El projecte ha estat redactat per l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de la Seu. Els treballs, que han inclòs l’aixecament del paviment, l’anivellament de la zona i la instal·lació dels nous sistemes de jocs, han tingut un pressupost d’execució per contracte de 40.721,63 euros (IVA inclòs).
Amb aquesta actuació, “la Seu guanya un espai públic més segur, funcional i adaptat a les necessitats de les famílies i dels veïns i veïnes del nostre municipi”, segons assenyalen des de l’Ajuntament.