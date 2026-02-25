La Generalitat celebra l’aprovació de la llei que reconeix la singularitat d’Aran

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Proposició de llei sobre el reconeixement de la singularitat d’Aran. Un text que es va tramitar pel procediment exprés de lectura única i en el qual no s’han presentat esmenes ni a la totalitat ni a l’articulat. En paraules del secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, el pas d’avui és clau “perquè dotem de més garanties jurídiques l’Aran i reforcem la seva singularitat”.
També ha avançat que el Govern i la Generalitat han arribat a un principi d’acord pel que fa al nou finançament singular aranès. “El nostre objectiu principal és el de millorar els serveis públics i dotar de més recursos les competències delegades al Conselh Generau d’Aran”. Tant el secretari Amor com la síndica, Maria Vergés, han destacat la importància d’aprovar els pressupostos.
Després de la trobada amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, la síndica d’Aran, Maria Vergés, ha manifestat que “avui és un dia històric per a Aran perquè, després de més de trenta anys d’autogovern, hem fet un pas definitiu perquè el reconeixement de la singularitat aranesa sigui, de veritat i a la pràctica, útil per a la nostra ciutadania, i que ens ha de permetre consolidar l’autonomia política d’Aran i, per tant, la garantia dels serveis públics al nostre territori”.
També ha posat en valor els avenços en el nou model de finançament singular que augmentarà en gairebé 4 milions d’euros respecte de l’actual. “Aquests 42,7 milions d’euros ens permetran fixar l’autogovern d’Aran i millorar els serveis públics com la salut, els drets socials o el medi ambient”. Finalment, ha volgut agrair als grups parlamentaris que han presentat aquesta Proposició “la seva voluntat i compromís per a fer possible aquest salt endavant de l’autogovern aranès, cosa que els honra i que agraïm en nom del poble d’Aran”.
En aquesta proposició s’afegeix una disposició addicional perquè es respecti la seva singularitat i així, es consolidi el seu autogovern. Aquesta modificació normativa estableix amb claredat el caràcter propi del règim singular aranès i evita interpretacions jurídiques que, fins ara, generaven inseguretat i dificultaven l’exercici ple de les seves competències.
Fins avui, el Conselh Generau d’Aran, en absència d’aquesta consideració aprovada avui al Parlament, sovint havia estat assimilat a un ens local ordinari assumint de manera automàtica una normativa pensada per al món municipal. Aquest fet havia provocat disfuncions en matèria de règim pressupostari, gestió econòmica i dificultat en l’exercici de competències pròpies en àmbits essencials com salut i els drets socials. Per aquest motiu, la clarificació normativa és imprescindible per a garantir la seguretat jurídica i la correcta prestació dels serveis públics a la ciutadania aranesa.
Compromís del Govern català amb Aran
Des de l’inici de la legislatura, el Govern català ha fet passos endavant per tal d’enfortir l’autogovern aranès i fer efectiu el traspàs de competències, com es va expressar durant la primera Comissió Bilateral entre la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran celebrada el 9 de gener de 2025 on es va signar una Declaració institucional de reconeixement de la singularitat del règim propi d’Aran i el desenvolupament del seu autogovern.
Així mateix, el Govern català també va fer efectiu a finals de l’any passat el traspàs del 30% addicional del Fons per al Foment del Turisme recaptats als establiments de la Vall d’Aran. Amb aquest percentatge l’Aran passa a gestionar el 100% de la taxa turística recaptada al seu territori. Un pas clau per al futur sistema de finançament que el Govern preveu aprovar en els pròxims mesos i que ha de consolidar un model estable i adequat a les responsabilitats institucionals del Conselh Generau d’Aran.