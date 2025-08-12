El Cinema al Parc torna amb cinema en català i joves talents

El dijous, 21 d’agost, el Prat del Roure d’Escaldes-Engordany es convertirà, un estiu més, en escenari del Cinema al Parc, una activitat cultural impulsada pel Carnet Jove Andorra amb el patrocini d’una entitat financera del país i la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany, l’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany, el Servei de Política Lingüística, una empresa de cinemes i el festival Ull Nu.
Amb una clara orientació cap al públic jove, l’esdeveniment aposta per l’oci de qualitat, inclusiu i gratuït, amb inici a les 20.30 h i finalització prevista a les 23.30 h.
Un dels elements destacats de la programació d’enguany és la projecció del curtmetratge Unliked, una obra del jove Pablo Jiménez seleccionada en el marc del festival Ull Nu 2025, que se centra en temes com l’assetjament digital i l’autoacceptació entre adolescents. El film, de set minuts, s’emetrà a les 21.30 h com a prèvia a la pel·lícula principal, i busca donar visibilitat a la creació audiovisual emergent del territori.
Abans, a partir de les 20.30 h, el jove DJ andorrà, Bernat Torra, oferirà una sessió de música electrònica i house melòdic. Aquesta actuació s’emmarca en l’aposta del projecte per a impulsar i donar espais a joves talents de l’escena local.
La projecció principal de la nit serà la pel·lícula Up, un dels clàssics més reconeguts de l’univers Pixar, que es podrà veure doblada al català a partir de les 21.45 h. Aquesta aposta per la versió en català forma part del compromís de l’organització amb la normalització lingüística en l’àmbit cultural i audiovisual.
Paral·lelament a les activitats, s’habilitarà un espai de gastronomia urbana amb diferents opcions de cuina de carrer que estarà operatiu des de les 20.30 h fins a les 23.30 h.
L’accés a totes les activitats és lliure i gratuït, i es recomana al públic portar una manta i arribar amb temps per a escollir lloc a la gespa.