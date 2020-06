La nova rambla de l’avinguda d’Enclar s’obrirà als ciutadans la setmana vinent

Els treballs d’urbanització del tram sud de l’avinguda d’Enclar ja estan pràcticament enllestits i la nova rambla s’obrirà als vianants la setmana vinent, tal com ha anunciat la cònsol major, Conxita Marsol, a la sessió de Consell de Comú que ha tingut lloc aquesta tarda.

La nova porta d’entrada a la parròquia d’Andorra la Vella és freqüentada per corredors i vianants i completa la connexió de tota la parròquia resseguint el riu. Així doncs, a partir de la setmana vinent es podrà passejar o córrer entre la rotonda de la Dama de Gel i la Margineda de manera uniforme. La rambla amplia els espais de la parròquia destinats al passeig dels ciutadans, i segueix la vocació de transformar Andorra la Vella i Santa Coloma en una ciutat més sostenible.

El projecte, a més, potencia l’entrada a la parròquia a través de l’avinguda d’Enclar amb l’objectiu de fomentar un major flux de vehicles que accedeixen al centre de la parròquia a través de Santa Coloma i la part alta de l’avinguda Meritxell. Amb la remodelada avinguda d’Enclar, Andorra la Vella incorpora una nova zona de passeig amb una voravia de 9 metres. A més, properament l’espai disposarà d’un espai de jocs per als infants i una àrea amb diferents aparells de calistènia on poder practicar exercici físic a l’aire lliure.

Els treballs d’urbanització d’aquesta unitat d’actuació es duen a terme per part de l’Associació de Promoció Urbanística (APU), que agrupa els propietaris de la zona. El Comú assumeix un percentatge de les obres, valorades en 677.823 euros, que correspon a les millores sol·licitades per convertir l’avinguda en una gran rambla amb equipaments públics, tal com ha aprovat el Consell de Comú.

D’altra banda, el cònsol menor i conseller de Finances i Serveis Públics, David Astrié, ha informat avui sobre la liquidació pressupostària del primer trimestre del 2020, que s’ha tancat amb un superàvit de 4,3 milions. Entre gener i març s’ha ingressat el 23,5% del previst per a tot l’any (12,4 milions). Les despeses liquidades en el primer trimestre ascendeixen a 8,1 milions, el que suposa el 16,3% del total.

La sessió s’ha tancat amb el jurament d’Albert Gavaldà com a nou agent de Circulació comunal. El Consell de Comú ha tingut lloc al Centre de Congressos per poder garantir la distància mínima de seguretat entre els consellers, tal com estableixen les mesures de seguretat per evitar la transmissió de la COVID-19.