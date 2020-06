Bombers i Protecció Civil presenten la campanya d’estiu de prevenció d’incendis

El director adjunt del cos de Bombers, Jordi Farré, i el director de Protecció Civil, Cristian Pons, han presentat aquest dijous la campanya de prevenció d’incendis per aquest estiu. Donat que hi ha diversos factors que en els darrers anys han incrementat el risc de propagació del foc – com ara el canvi climàtic –, Farré ha explicat que s’han anat implementant eines d’ajuda per tal d’establir més procediments d’actuació. Una d’elles és la creació d’un document de campanya que s’actualitza anualment basant-se a la informació recollida pel mapa SARIF (sistema d’avaluació del risc d’incendi forestal).

Així, aquest mapa estima el nivell de risc d’incendi en les zones a través de flames de color en graus de ‘baix’, ‘moderat’, ‘alt’, ‘molt alt’ i ‘extrem’ depenent de factors com la temperatura de l’aire, la humitat, la velocitat del vent o la pluja acumulada. D’aquesta manera, en funció del nivell de risc es defineixen les actuacions a realitzar tant pel cos de Bombers i Protecció Civil com per les corporacions comunals.

Paral·lelament, Farré ha indicat que la principal novetat d’aquesta campanya respecte a la d’anys anteriors és que, per tal de treballar d’una manera més eficient, a partir d’ara seran els Bombers els qui comunicaran el perill d’incendi a través de butlletins específics més extensos. Ho faran amb la col·laboració del Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA), que se n’encarregava fins ara. Tal com ha exposat el director adjunt del cos, els avisos s’enviaran quan s’assoleix el nivell de risc ‘alt’ i es comunicaran a tots els actors que conformen el grup de protecció civil. També es publicaran a les xarxes socials del cos.

Finalment, Cristian Pons també ha fet referència al reglament d’enceses, que prohibeix fer foc els mesos de gener, juny, juliol, agost i desembre (excepte en casos excepcionals). Farré ha destacat que “per sort, fa anys que no tenim un incendi forestal important”, però sí que “fem actuacions per petits focs”. El 2019 es van fer 47 actuacions en aquest sentit, 29 de les quals en el calendari en què no es permet l’encesa. El cos de Bombers té un total de 131 efectius repartits en quatre parcs arreu del territori.