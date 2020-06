L’UdA acull virtualment la cimera universitària iberoamericana

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquesta tarda, mitjançant una sala de videoconferència, el XVIII Ple del Consell Universitari Iberoamericà (CUIB), que reuneix els presidents de les conferències de rectors i de les associacions d’universitats dels països de l’àmbit iberoamericà i caribeny.

La reunió plenària anual del CUIB, que estava previst que se celebrés presencialment el 21 de maig al campus de Sant Julià de Lòria, s’ha centrat a analitzar l’adaptació de les universitats davant la crisi sanitària originada per la propagació de la Covid-19 i ha abordat les mesures de digitalització promogudes per les institucions d’ensenyament superior per mantenir la seva activitat en períodes de suspensió de la presencialitat.

En la seva intervenció, el rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, amfitrió de la trobada, ha defensat l’extraordinària capacitat de reacció de la Universitat davant els reptes que està plantejant la pandèmia. A més, ha destacat la importància de la formació universitària, i molt especialment de la recerca, en moments com aquests. Per això ha advocat per la inversió en recerca com un dels factors clau per fer front a les necessitats presents, però també a les que sorgiran previsiblement en l’era post-Covid. A les envistes del proper curs acadèmic 2020-2021, Nicolau ha remarcat el treball que s’està fent per començar-lo en les millors condicions possibles, i amb l’agilitat necessària per poder respondre a tots els escenaris possibles.

La trobada marca l’inici dels treballs per a la formulació d’una proposta d’estratègia iberoamericana per a la transformació digital de l’ensenyament superior, seguint els acords adoptats en la I Reunió de ministres i altes autoritats d’ensenyament superior que es va celebrar a l’Havana (Cuba) els dies 10 i 11 de febrer de 2020.