La Nit de l’Empresariat de l’Alt Urgell arriba a la 15a edició

Aquest divendres la Nit de l’Empresariat de l’Alt Urgell celebra 15 edicions

L’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell organitza un any més la Nit de l’Empresariat, que arriba ja a la 15a edició. La vetllada tindrà lloc aquest divendres, dia 22 de novembre, a partir de les 8 del vespre a l’Hotel Restaurant Andria de la Seu d’Urgell. Per a celebrar aquest quinzè aniversari, enguany l’esdeveniment incorpora un nou format que inclou una taula rodona per a parlar de la situació i els reptes actuals del teixit empresarial de l’Alt Urgell. Per això, hi intervindran com a representants de l’associació tres professionals de diferents sectors que han apostat per la innovació i per l’arrelament local.

El primer dels ponents és Javier Gracia, cofundador d’Alt Urgell Fibra, empresa que ha apostat especialment per a portar la fibra òptica a nuclis rurals de la comarca. També hi parlarà Sònia Plana, gerent d’Exquisitàrium, companyia dedicada a productes alimentaris d’alta qualitat per a l’hostaleria i la restauració. I la tercera ponent serà Rosa Ginesta, copropietària de Carnisseria Charlie, comerç de la Seu d’Urgell amb una gran selecció de productes carnis d’elaboració pròpia. El debat serà moderat pel periodista i presentador de RàdioSeu, Pep Graell.

Des de l’AEAU destaquen que els participants en aquesta taula rodona representen “diferents sectors empresarials presents a la nostra comarca: el de la tecnologia i les comunicacions, el del petit comerç i l’alimentació, i el de la gastronomia i la restauració”. Aquest acte serà precedit pel sopar, que serviran conjuntament els restaurants Arbeletxe i Andria.

L’entitat explica que la Nit de l’Empresariat “és molt ben valorada per tots els assistents perquè permet gaudir d’una vetllada amb una bona representació del teixit empresarial de la nostra comarca”.