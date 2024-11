Andorra Turisme presenta l’oferta del país a una vintena d’agències de viatges de Mallorca

Reunió amb les agències de viatges de Mallorca per a promocionar el vol entre Palma i Andorra-La Seu (Andorra Turisme)

Andorra Turisme i el Ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, s’han reunit aquest dijous amb una vintena d’agències de viatges de Mallorca membres d’AVA i AVIBA per a donar a conèixer l’oferta turística del país. Aquesta trobada s’emmarca dins l’estratègia per a promocionar la connexió aèria entre els aeroports Palma de Mallorca i Andorra-La Seu d’Urgell, que s’ha renovat per un any després de l’èxit durant la temporada d’hivern.

L’acte ha servit perquè les agències de viatges balears coneguin, no només l’oferta de neu, sinó totes les activitats i bondats que ofereix Andorra al llarg de l’any, com la seva riquesa natural i cultural, l’oferta de benestar, les diverses activitats de turisme actiu i els esdeveniments que s’hi celebren.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha expressat que “connectar Andorra amb Mallorca tot l’any és una acció que s’alinea amb la voluntat de diversificar i desestacionalitzar el turisme, alhora que s’explora nous mercats. El nostre objectiu és que aquesta ruta ens permeti situar-nos al top of mind del turista balear”. La trobada ha comptat també amb la presència del comercial d’Iberia per Andorra i Balears, Pablo Frías, i del coordinador de vendes d’Air Nostrum, Carlo Di Maria Inguaggiato, qui ha destacat que “les línies amb Mallorca i Madrid permeten connectar Andorra amb quatre vols directes a la setmana, que al seu torn, uneixen el país amb altres destins gràcies a la xarxa aèria”.

Després de l’èxit durant la temporada d’hivern passada, la línia entre Andorra-La Seu d’Urgell i Palma de Mallorca es va tornar a activar a final de setembre amb vols durant tot l’any. Des de novembre, els vols s’operen els divendres i diumenges i, de moment, l’ocupació ja és del 45%, destacant el cap de setmana de Tots Sants, amb dos vols al que superen el 80% d’ocupació. Durant la temporada d’hivern de l’any passat, l’ocupació mitjana va ser del 70% i al febrer va es va situar al 81%, amb pics del 94% d’ocupació.





Cooperació política per a consolidar el turisme balear a Andorra

El ministre de Turisme i Comerç, acompanyat de l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, s’ha reunit aquesta tarda de dijous amb el conseller de Turisme, Cultura i Esports Balear, Jaume Bauzá. Durant la reunió, Torres ha demanat la col·laboració del govern balear per a donar a conèixer i promocionar al màxim nivell la posada en marxa de la nova línia aèria. L’objectiu és que els operadors turístics, agents de viatges i la ciutadania coneguin l’oferta d’Andorra per a consolidar-la com a referent pel turisme balear.

Durant la trobada, Torres ha destacat el paper que pot tenir el vol en la recerca de sinergies per a desestacionalitzar el turisme a totes dues destinacions. Així mateix, ha sostingut que pot ser una eina clau per a explorar nous mercats, fomentant la promoció turística conjunta, amb possibles campanyes en mercats clau o a través d’acords amb turoperadors. El ministre i el conseller han coincidit també en la voluntat de tots dos territoris de fomentar l’intercanvi d’estratègies de turisme sostenible, que protegeixi el patrimoni cultural i natural.