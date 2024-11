Escaldes i el Govern premien iniciatives que promouen la consciència ambiental

Cartell del 18è Concurs d’Iniciatives Ambientals

El Comú d’Escaldes-Engordany i el Govern d’Andorra, a través d’Andorra Sostenible, han entregat aquesta tarda de dijous els premis del 18è Concurs d’Iniciatives Ambientals. Una proposta que busca reconèixer i incentivar accions que promoguin la sostenibilitat i la consciència mediambiental i que s’impulsa en el marc dels diferents actes que impulsen els comuns i el Govern per a celebrar la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

L’acte d’aquest dijous, celebrat a Cal Paleta, ha estat presidit pel conseller de Medi Ambient del Comú d’Escaldes-Engordany, David Pérez, que ha destacat la importància d’aquestes iniciatives per a posar en valor que “totes les accions, petites o grans, contribueixen en la millora de la nostra societat i en la preservació del planeta”. L’ha acompanyat la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern, Sílvia Ferrer, qui ha destacat que “al llarg de les 18 edicions s’han sumat un total 171 projectes i s’han repartit gairebé 85.000 euros en premis, el que reafirma el compromís de les dues institucions amb la sostenibilitat”.

En l’edició d’enguany s’han presentat fins a vuit propostes, que han quedat repartides entre les diferents categories: escola, ciutadania i empresa, i premi especial centrat en el malbaratament alimentari, el tema protagonista de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Els premis han comptat amb una dotació econòmica total de 7.000 euros.

En la categoria de premi especial sobre el malbaratament alimentari, el guardó ha estat per a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana. L’organització ha volgut reconèixer el projecte Malbaratament alimentari per la seva efectivitat a l’hora d’implementar mesures destinades a reduir-lo als menjadors escolars, així com per fomentar la conscienciació entre els més joves sobre aquesta problemàtica. L’entitat ha rebut un xec de 2.000 euros.

En la categoria escola, el primer premi, dotat amb 1.500 euros, s’ha atorgat al projecte Foment de reutilització de llibres escolars a través de la donació del col·legi espanyol María Moliner. Aquesta iniciativa ha estat valorada pel seu impacte positiu en la reducció de residus i en la promoció de la reutilització de recursos educatius. A més, s’ha concedit un segon premi de 1.000 euros al Projecte per reduir el CO 2 a les aules presentat per l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino. La iniciativa destaca per la seva innovació en la implementació de mesures per a minimitzar l’emissió de gasos contaminants en entorns educatius.

Finalment, en la categoria empresa, el premi ha estat declarat desert perquè cap de les iniciatives presentades ha complert amb les bases del concurs.

El 18è Concurs d’Iniciatives Ambientals reflecteix el compromís del Comú d’Escaldes-Engordany i del Govern amb la promoció d’un model de societat més sostenible, destacant la importància de les accions col·lectives per a reduir l’impacte ambiental i conscienciar la ciutadania sobre la preservació del medi ambient. Els projectes premiats són un exemple de com petites accions poden generar un gran impacte en la societat i en el planeta.