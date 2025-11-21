La mort d’un nadó a l’Alt Urgell s’investiga com un possible homicidi

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un nounat com un possible homicidi a l’Alt Urgell, segons ha avançat el diari Segre. El nadó va morir al març poc després de néixer. El jutjat de la Seu d’Urgell ha ordenat obrir una investigació perquè creuen que el bebè va néixer amb vida, i que hauria mort després per motius que encara es desconeixen.
Segons assenyalen alguns mitjans de comunicació, les autoritats creuen que la mare de la criatura va amagar el seu embaràs fins que va parir i, ara, la investigació se centra a saber si va néixer mort o si ho va fer després del part i en quines circumstàncies.