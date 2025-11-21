Trobada morta, a la Seu, una dona que havia estat condemnada a Andorra per assassinat

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per la mort, a la Seu d’Urgell, d’una dona, de 67 anys, que l’any 2010 havia estat condemnada a Andorra per haver assassinat la seva exparella. En principi, des de la Policia no han trobat signes de criminalitat, tot i que estan pendents dels resultats de l’autòpsia del cadàver, que s’ha encarregat a l’Institut de Medicina Legal de Lleida. També s’ha detallat que actualment el seu estat de salut era delicat.
Segons la informació que ha publicat el mitjà digital Altaveu i que ha reproduït RàdioSeu, el mes d’agost passat la dona, nascuda a Tarragona, havia sortit en llibertat després de complir 15 dels 20 anys de presó a què havia estat condemnada. Aquesta sortida avançada es devia a que havia rebut beneficis penitenciaris. Després que quedar en llibertat, va llogar una habitació en un pis de la Seu, des del qual aquest dimarts es va informar que havia mort.
Un crim que va consternar Andorra
Tal com recorden les mateixes informacions, ara fa quinze anys la Batllia andorrana va sentenciar Montserrat Gimeno a 20 anys de presó, i 20 anys més d’expulsió del país, en considerar-la culpable d’un delicte d’assassinat. La justícia va considerar demostrat que l’acusada havia actuat amb acarnissament atès que va clavar a l’home fins a 38 punyalades a diferents parts del cos.
La sentència també recollia que després de perpetrar el crim va trucar uns pintors, els va demanar que li fessin un pressupost i va aprofitar per a demanar-los que li baixessin al carrer un sac de grans dimensions, fet amb bosses d’escombraries. Però, quan els pintors eren al replà de l’escala, la bossa es va esquinçar i va començar a vessar-ne sang, motiu pel qual la dona va ser denunciada i detinguda. El crim va causar consternació a Andorra.