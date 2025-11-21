El Futbol Club Pirineus enceta la campanya “Cap infant sense joguina”

El Futbol Club Pirineus ha tornat a posar en marxa la seva campanya ‘Cap infant sense joguina’. Durant aquest final de novembre i fins al 17 de desembre, l’entitat urgellenca anima la població a col·laborar-hi per tal que infants d’entre 3 i 11 anys rebin joguines per Nadal. La recollida ja ha començat i les persones que hi vulguin fer una aportació poden adreçar-se a les oficines del club, situades al Camp Municipal Emili Vicente, a la zona esportiva de la Seu d’Urgell. L’horari és els dilluns i dimecres a la tarda (17.15-18.30 h). També s’ha habilitat punts de recollida a la papereria Carlin (Avinguda del Salòria 30) i a Seu Sport (Carrer Major 61); en aquests dos casos, en l’horari habitual d’obertura d’aquests establiments.
A banda de joguines noves també se n’accepten de segona mà que estiguin en bon estat. Enguany la campanya compta amb el patrocini principal de GoPrinters i amb la col·laboració, entre d’altres, de RàdioSeu.