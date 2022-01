La justícia europea tomba la norma tributària espanyola que penalitza els béns no declarats a Andorra

El Tribunal de Justícia Europeu ha declarat contrari a la llei europea l’anomenat model 720 tributari espanyol. Considera que les sancions per no declarar els béns o immobles a l’estranger són “desproporcionades” i contravenen la lliure circulació de capitals. Aquesta normativa ha provocat, per exemple, que molts pisos de residents espanyols no hagin sortit al mercat perquè no estaven declarats i els propietaris haurien hagut d’afrontar multes molt altes de la Hisenda espanyola.

Dura sentència del Tribunal de Justícia Europeu contra Espanya, ja que considera que el règim tributari conegut com a model 720 que sanciona els béns no declarats a països tercers com Andorra va més enllà del necessari i es contrari a la llei de la Unió Europea.

La sentència assegura que la multa del 150% per no declarar béns de residents espanyols a l’exterior té un “caràcter extremament repressiu” i vulnera la lliure circulació de capitals.

El Tribunal afirma, a més, que les sancions imposades per no declarar béns no tenen proporció amb el que es preveu per la mateixa infracció a Espanya.

La norma ja havia estat molt discutida i, de un fet, un tribunal espanyol l’havia declarada desproporcionada.

A Andorra, l’Associació d’Assessors Fiscals Tributaris va afirmar que aquestes pràctiques acabarien canviant-se. El resultat, segons van dir, faria possible que apareguessin pisos de residents fiscals espanyols que no els declaraven per por a la Hisenda de l’estat veí. A banda, podria fer que molts espanyols que tenen inversions a Andorra i van declarar-les correctament els retornessin diners. Segons va vaticinar l’entitat, això podria millorar el panorama econòmic del Principat.

Ara, les autoritats espanyoles han de decidir com s’aplica aquesta sentència i quins canvis efectuen en la normativa tributària.