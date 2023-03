La Jocand celebra el Dia Mundial del Teatre amb l’espectacle Entre Bambolines

Cartell anunciant l’actuació de la Jocand amb motiu del Dia Mundial del Teatre 2023 (Govern d’Andorra)

Un any més, la Jove Companyia Nacional d’Andorra (Jocand) se suma a la commemoració del Dia Mundial del Teatre, una jornada que se celebra arreu del món amb l’objectiu de donar visibilitat i reivindicar el valor de les arts escèniques. Des de fa tres anys, cada 27 de març la companyia celebra aquest esdeveniment amb una jornada festiva i teatral.

Aquest any es proposa un recorregut especial pel teatre. Un recorregut teatral, pels diferents espais del Teatre Comunal d’Andorra la Vella amb escenes que porten al públic pels indrets coneguts i desconeguts d’una forma divertida. L’espectacle ‘Entre bambolines’ és un viatge a l’interior del teatre de la mà de la Jove Companyia Nacional d’Andorra per a descobrir com es viu el món entre bambolines abans que s’aixequi el teló.

Una descoberta del teatre, dels seus secrets, racons i treballadors amb petites escenes que transcorren en diferents espais del Teatre Comunal d’Andorra la Vella: la taquilla, el vestíbul, els camerinos, l’escenari, la cabina tècnica, el pati de butaques. ..Tots ells escenaris efímers de personatges que omplen el dia a dia aquestes instal·lacions.

L’esdeveniment, concebut per a celebrar el Dia Mundial del Teatre, està interpretat per joves de les dues promocions de la Jocand, i compta amb la col·laboració de textos escrits per Eva Arasa, Alfons Casal i Juanma Casero.

Els intèrprets són Toni Zamora, Lua Roca, Judit Betbesé, Carlota Sierra, Noelia González i Maria Cruz.

Entre Bambolines tindrà lloc aquest diumenge, dia 26 de març, i se’n faran diferents passis, al matí 11 hores, 12 hores, 13 hores i a la tarda 16 hores i 17 hores, al Teatre Comunal, d’Andorra la Vella.

L’espectacle és gratuït, cal fer reserva prèvia enviant un correu electrònic a jovecompanyia@andorra.ad o al whatsapp al 845 345.





Jove Companyia Nacional d’Andorra

La Jocand és un projecte de la Fundació ENA impulsat per L’Animal Escola de Teatre, una companyia nacional estable de joves entre els 16 i 21 anys que neix per a apropar el teatre als joves. La companyia, que agrupa diferents joves amb inquietuds artístiques vinculats a les arts escèniques, vol ser una plataforma que permeti adquirir una vivència i experiència professional i té per objectiu establir un pont entre els estudiants de teatre i el món professional. La direcció artística del projecte està a càrrec de Juanma Casero i Irina Robles amb el suport de l’Escena Nacional d’Andorra.