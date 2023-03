L’Escola Agrària del Pirineu disposa d’un simulador de pràctiques amb maquinària forestal

Simulador de pràctiques amb maquinària forestal, a l’Escola Agrària del Pirineu (RàdioSeu)

L’Escola Agrària del Pirineu disposa actualment d’un simulador de maquinària forestal, que permet als alumnes tenir una primera presa de contacte amb la conducció de processadores o autocarregadors per a tasques relatives al bosc.

Sobre el terreny, la processadora serveix per a endinsar-se al bosc, agafar un arbre, abatre’l, tombar-lo, desbrancar-lo i trossejar-lo d’acord amb les mides desitjades. Posteriorment, un tractor amb remolc i pinça carrega la fusta i se l’emporta del bosc. Per a dur a terme correctament tot aquest procés mecànic, cal conèixer bé de manera prèvia el maneig d’aquestes màquines. Per això aquest simulador serveix perquè els estudiants hi comencin a treballar, amb l’avantatge que poden anar provant-ne el funcionament sense córrer cap risc, tal com ha explicat a RàdioSeu la directora de l’EAP, Núria Duró.

Des del centre formatiu de Bellestar destaquen que, a més a més, aquestes pràctiques esdevenen un element més per a afegir al currículum, de cara a la posterior inserció laboral en feines com aquesta, i els permet acreditar el coneixement de màquines com aquestes. Prèviament els estudiants han fet la part teòrica, que després comencen a posar en pràctica amb aquest simulador.

A banda dels estudiants, però, aquest mitjà també s’ofereix a professionals forestals en actiu que vulguin millorar els seus coneixements o bé aprendre a fer servir aquests vehicles. Per això, per a aquestes treballadors, l’Escola Agrària, ha creat una formació específica, que inclou temes com ara la coordinació de la gestió forestal i el manteniment de la maquinària. En el context actual, Núria Duró, considera important “saber com anem a tallar fusta, que hi hagi la planificació adequada i, sobretot, que s’hi puguin guanyar la vida”. És a dir, que la inversió en aquestes màquines surti a compte econòmicament, tenint en compte que solen usar-se instruments amb un cost força elevat i que, per tant, cal procurar que durin el màxim possible de temps.

Un dels estudiants, Aritz Barranechea, veu positiva l’experiència perquè “tot i que al principi és complicat, pots anar jugant amb la màquina i et van sortint les coses. Barranechea valora especialment el fet que el simulador permet, sense cap risc físic, aprendre d’aquelles errades que cal evitar, com pot ser agafar malament un pendent amb el risc de bolcada que això suposa. I, destaca que la sensació és tan real que, instintivament, va fer el gest de saltar de la cadira en aquesta circumstància.

Júlia Ariza, també alumna de l’EAP, hi afegeix que el més important és aprendre a fer servir correctament els controls i que, al principi, és difícil però que quan s’ha provat unes quantes vegades ja sembla més senzill.