La intel·ligència artificial centra el treball de les comissions del 24è Consell General dels Joves

Les comissions del 24è Consell General dels Joves s’han reunit, aquest dimecres al matí, per a treballar les proposicions de llei que han presentat els centres educatius i que s’havien preparat de forma prèvia a les escoles. Cadascuna de les tres comissions ha plantejat dues proposicions de llei, una de temàtica lliure i l’altra fixada. Les comissions les han conformat alumnes dels diversos centres escolars i han estat presidides per consellers generals membres de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.
Aquest any, la temàtica que s’ha repetit a les tres comissions ha estat la intel·ligència artificial i les xarxes socials, i l’afectació que té en el dia a dia i la salut mental dels joves. Del treball s’ha desprès que la intel·ligència artificial és una eina que genera preocupació als adolescents per les implicacions que pot tenir, així com per la vulneració de la seva intimitat i dades personals. D’altra banda, però, també consideren que té potencial per a ajudar-los a fer les seves tasques, sempre amb limitacions.
Pel que fa al treball individual de cada comissió, la primera -presidida per Susanna Vela i Marc Magallon- ha analitzat la Proposició de llei per la reducció dels preus de l’habitatge. Els alumnes han arribat al consens de determinar el preu del metre quadrat tenint en compte les característiques i casuístiques de cada edifici, així com la seva localització, amb un preu màxim aproximat de 500 euros. També s’ha abordat la Proposició de llei per a la formació i ús responsable de la intel·ligència artificial a les escoles d’Andorra.
A la segona comissió -presidida per Meritxell Alcobé, Carolina Puig i Sílvia Riva- s’ha examinat la Proposició de llei per a la creació d’una xarxa de residències per a la gent gran d’Andorra. En aquest sentit, durant el debat en comissió, s’ha reformulat la proposició plantejant un augment dels serveis que s’ofereixen per a la gent gran, no únicament residències, sinó també tenint en compte altres necessitats com centres de dia o atenció a domicili. També s’ha tractat la Proposició de llei de protecció de la salut mental digital dels joves del Principat d’Andorra.
A la tercera comissió -presidida per Maria Àngels Aché, Noemí Amador i Núria Segués- s’ha estudiat la Proposició de llei sobre el Pla d’emergència davant dels riscos naturals a Andorra. Aquesta temàtica s’ha tractat des de la perspectiva del canvi climàtic i com el país es prepara per a afrontar les dificultats associades i el seu impacte en la natura. També s’ha analitzat la Proposició de llei sobre el nou impacte de la IA a Andorra: reptes i plantejaments.