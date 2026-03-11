El Cercle de les Arts i de les Lletres deixa d’organitzar la Nit literària andorrana

By:
On:
In: Cultura i Oci
Logotip del Centre de les Arts i de les Lletres d'Andorra
Logotip del Centre de les Arts i de les Lletres d’Andorra

En la darrera junta de govern del Cercle de les Arts i de les Lletres, celebrada al gener, l’entitat va decidir deixar d’organitzar la Nit literària andorrana i posar-ho en coneixement de l’opinió pública donada la importància d’aquesta activitat cultural al país. La notícia ha estat facilitada aquest dimecres en un comunicat.

“Són molts anys organitzant-la, des de fa quaranta-sis anys, i en aquests moments l’actual junta del Cercle considera que aquesta activitat sobrepassa les capacitats actuals de l’entitat”, manifesten des del Cercle de les Arts i de les Lletres.

Per tant, en endavant, es deixa de convocar tots els premis literaris de la Nit Literària Andorra a partir d’aquest 2026, essent la convocatòria de 2025 la darrera organitzada per l’entitat.

El Cercle continuarà amb altres activitats i s’està estudiant la possibilitat d’editar un altre Quaderns d’Estudis Andorrans.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]