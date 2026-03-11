Quim Barceló Carreras assumeix la presidència de l’Skål Club d’Andorra

L’Skål Club d’Andorra té nou president.
Joaquim Barceló Carreras ha assumit el càrrec després de la celebració de l’assemblea de l’entitat, realitzada ahir, i amb l’aprovació per majoria de la seva candidatura.
Barceló, que fins ara formava part de l’anterior junta de l’entitat en qualitat de vicepresident, manté un vincle de més de 15 anys amb l’associació.
A més de ser un reconegut comunicador del país, també té una estreta relació amb el sector turístic gràcies a la seva participació en diversos projectes vinculats directament a aquest àmbit.
En aquesta nova etapa, el nou president s’ha envoltat d’una junta renovada, amb vocació, experiència i empenta, amb la voluntat de donar un nou impuls a l’Skål Club d’Andorra i reforçar el seu paper dins del sector turístic del país.
Entre els objectius del nou president i junta hi ha el de continuar consolidant l’Skål Club d’Andorra com una associació transversal, on tots els professionals relacionats amb el món del turisme en qualsevol de les seves vessants —hotelers, agències de viatges, restauradors, entre d’altres— puguin trobar un espai idoni per fer networking i establir sinergies professionals.
“La nostra associació ha encarrilat una bona trajectòria en aquests darrers temps, enriquint l’experiència dels nostres socis. Prova d’això és l’augment de nous associats que han descobert en l’Skål Club d’Andorra un punt de trobada que obre noves oportunitats i relacions professionals.”
Cal recordar que l’Skål Club d’Andorra és l’associació de professionals del turisme amb gairebé 45 anys de trajectòria al país.
L’entitat forma part de Skål Internacional, una organització que permet als seus membres accedir a una xarxa de milers de professionals del turisme d’arreu del món.
Entre les activitats més destacades que organitza l’entitat hi ha la celebració del Dia Mundial del Turisme cada 27 de setembre, així com els tradicionals dinars col·loqui amb convidats rellevants, ponències, presentacions exclusives i visites culturals per als socis, amb l’objectiu de fomentar el coneixement i la relació entre professionals del sector.