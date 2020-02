L’àrea de gestió patrimonial d’Andbank, encarregada de la gestió dels patrimonis dels clients de l’entitat i que integra un equip de més de 40 professionals repartits per 12 països, ha batut rècords de rendibilitat el 2019. Segons el rànquing que acaba de publicar INVERCO, l’associació espanyola d’institucions d’inversió col·lectiva i fons de pensions, tres dels fons del grup andorrà es troben entre els deu més rendibles l’any passat, i dos, de fet, encapçalen la classificació.

En concret, el fons Merch-Oportunidades d’Andbank Wealth Management va registrar una rendibilitat rècord del 74,21 % l’any passat: més de 24 punts per sobre del segon millor fons, també gestionat per Andbank –Merchbanc Sicav Global USD, amb un retorn del 49,73 %. Per la seva banda, Merchfondo va situar-se en la sisena posició del rànquing d’INVERCO, amb una rendibilitat del 41,61 %.

Pel que fa a la gamma SIGMA d’Andbank, el fons SIGMA-IH Balanced i Merchbanc-RF Flexible han obtingut de mitjana 4 estrelles Morningstar al llarg de 2019 a càrrec del proveïdor líder de recerca independent per a inversions. El primer és el fons d’inversió mixt més reeixit de l’entitat –amb un retorn a 2019 del 6,8%–, cobreix un univers molt ampli d’actius, es caracteritza per la seva diversificació i capacitat d’adaptació als mercats i ha registrat a més un millor comportament en l’acumulat dels darrers 3 anys al de fons de renom com Carmignac Patrimoine, Nordea Stable Return o M&G Dynamic Allocation, en especial si considerem el retorn ajustat a risc (o sharpe ratio). El segon aposta per la renda fixa amb un plantejament molt flexible, que li ha permès superar la barrera dels 150 milions d’euros de volum i obtenir un retorn del 6,03 % –molt meritori en un entorn de tipus d’interès molt baixos.

Per Sonia Vidal, Directora de Negoci d’Andbank a Andorra, “les rendibilitats rècord dels nostres fons a 2019 acrediten que el nostre equip de gestió té una capacitat provada de preservar i fer créixer els patrimonis dels nostres clients al llarg del temps. La combinació de la nostra dimensió global, que ens fa estar presents i conèixer de primer mà els avenços i les tendències de les principals places financeres del món, i del nostre equip de gestió, no només altament qualificat, compromès, rigorós i prudent, sinó a més propi i local, fa imbatible la nostra proposta de valor”.

Andbank és líder en gestió patrimonial a Andorra, demarcació en la que compta amb un equip expert en l’àmbit del wealth management i aplica un enfocament únic i d’èxit provat, basat en un mètode rigorós d’avaluació de riscos i capaç de respondre a les necessitats individuals de cada client de manera àgil i personalitzada.