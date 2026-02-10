La Germandat de Sant Sebastià de la Seu convoca els assajos de les Caramelles de Pasqua

Com cada any, la Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell comença a preparar la cantada de les Caramelles de Pasqua. Els assajos, que se celebraran cada divendres, a les 21:30 hores, al col·legi La Salle (entrada a la cantonada dels carrers Josep Zulueta i Sant Joan Baptista de la Salle, davant l’oficina de la Caixa), començaran aquest proper divendres, dia 13 de febrer.
Tenint en compte que es tracta d’un cor masculí, tothom està convidat a formar-ne part, independentment dels coneixements musicals o experiència coral prèvia que tingui.
En cas que s’hi vulgui participar, es pot assistir al primer assaig on l’equip de direcció, format per Sònia Lanau, Rafel Llobet i Lluís Obiols, explicarà el funcionament i organització dels assajos.