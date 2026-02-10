La Generalitat inscriu el Museu de Gerri de la Sal al Registre de Museus de Catalunya

El Govern de la Generalitat ha inscrit el Museu de Gerri de la Sal al Registre de Museus de Catalunya. El Registre de Museus de Catalunya és un catàleg oficial dels museus del país, un inventari dinàmic i actualitzat, que està gestionat pel Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta inscripció, el Museu de Gerri de la Sal passa a formar part oficialment del sistema museístic català com a museu monogràfic, amb el número de registre 198, fet que acredita el compliment dels requisits establerts per la normativa vigent en matèria de museus.
La inscripció al Registre de Museus de Catalunya reconeix la qualitat del projecte museístic, el valor patrimonial de les col·leccions i de l’edifici que les acull, així com el compromís del museu amb la preservació del patrimoni, la recerca, la divulgació i el desenvolupament cultural del territori.
Museu de Gerri de la Sal
El Museu de Gerri de la Sal va obrir les portes l’any 2012. És de titularitat municipal i està situat al municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà). S’ubica a l’antic Reial Alfolí de Gerri, un edifici del segle XVIII declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, estretament vinculat a la producció i comercialització històrica de la sal.
L’equipament està dedicat a la conservació, la recerca, la interpretació i la difusió del conjunt patrimonial de les salines de Gerri, un dels testimonis més singulars del patrimoni industrial i etnològic de Catalunya. El museu explica el procés tradicional de l’elaboració de la sal de muntanya entre els segles XVIII i XX, així com el seu impacte econòmic, social i cultural, a partir d’infraestructures originals, eines, maquinària, fons documentals i recursos audiovisuals.
El museu té un fort arrelament local i exerceix una funció rellevant com a motor de dinamització cultural i turística del municipi i del conjunt del Pallars Sobirà, en sinergia amb altres equipaments patrimonials de la comarca. La seva gestió incorpora la participació de la comunitat local i compta amb el suport de l’Ajuntament de Baix Pallars, fet que en garanteix la sostenibilitat i el servei públic.
El Museu de Gerri de la Sal també forma part del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (STMNACTEC) i de la xarxa de museus i equipaments patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran, reforçant la seva integració dins del sistema museístic català.