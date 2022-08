La Generalitat segueix oferint ajuts per a descarbonitzar flotes de transport de viatgers i mercaderies

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya ha rebut, de moment, un total de 1.856 sol·licituds per a optar als ajuts per a la descarbonització de flotes de transport de viatgers i mercaderies per carretera. Es tracta de la convocatòria de subvencions que es va obrir el passat mes de març, que té com a objectiu la renovació de les flotes de vehicles pesants i l’impuls de la tecnologia elèctrica o d’hidrogen.

Són ajuts destinats al desballestament de vehicles, l’adquisició de vehicles d’energies alternatives, la transformació de motors dièsel o benzina en motors d’electricitat, la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles pesants i l’adquisició de semiremolcs per a autopistes ferroviàries. Hi poden optar grans empreses, PIMES o autònoms.

El Departament ja ha reclamat al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de l’Estat espanyol prop de 29 MEUR més per a augmentar la dotació de la convocatòria fins als 50 MEUR i, així, poder repartir el màxim nombre de subvencions. La dotació actual és de prop de 22 MEUR.

La data límit per a presentar les sol·licituds és el 30 d’abril de 2024, excepte en el cas dels ajuts per a la implantació d’infraestructures de recàrrega, que és el 31/12/23. Les sol·licituds s’aniran resolent a mesura que es vagin presentant i els ajuts s’atorgaran fins a esgotar la partida econòmica. Les presentacions s’han de fer a través d’aquest enllaç, on hi ha la informació detallada i l’accés als tràmits.

500 sol·licituds resoltes favorablement

El Departament, de moment, ha resolt favorablement un total de 500 sol·licituds amb ajuts per un valor d’uns 8,3 MEUR. La major partida ha anat destinada al desballestament de vehicles. Fins al moment hi han hagut 136 sol·licituds denegades.