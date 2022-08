El Ràfting Parc cerca voluntaris per a les Finals de la Copa del Món d’Eslàlom

El Ràfting Parc de la Seu d’Urgell ha obert la porta a la incorporació de voluntaris per a col·laborar en les Finals de la Copa del Món ICF de Canoa Eslàlom, que se celebraran a la Seu d’Urgell del 2 al 4 de setembre. L’esdeveniment també inclourà la Copa del Món de Caiac Extrem.

Des del Parc Olímpic han recordat que l’equip de voluntaris és “indispensable” per a garantir el bon funcionament de l’organització i l’èxit de la competició, que enguany torna a la capital de l’Alt Urgell i que es podrà dur a terme amb públic per primer cop en quatre anys, després que al 2018 la ciutat també va acollir la prova decisiva del circuit mundial.

Per això, s’ha obert un formulari a internet per a tothom qui estigui interessat a formar-ne part des de primera línia. Tan sols cal detallar-hi les dades personals i la disponibilitat d’horaris durant els dies de competició, juntament amb la talla per a la samarreta commemorativa que rebran els voluntaris.

Tot seguint el format habitual de la Copa del Món d’eslàlom, la competició començarà divendres (2 de setembre) amb les classificatòries de totes les categories, mentre que al llarg de dissabte i diumenge hi haurà les semifinals i finals, que decidiran els nous campions i campiones en cada modalitat. També dissabte i diumenge, a la tarda, tindrà lloc la prova de caiac extrem, que s’estrenarà com a esport olímpic als Jocs de París 2024.