La FPNSM i Grup santeloi signen un conveni per a oferir avantatges al seu col·lectiu

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i Grup santeloi han formalitzat un conveni amb l’objectiu d’oferir condicions preferents tant a la Fundació com a les persones ateses, els professionals i els familiars o tutors legals. L’acord, signat per la directora general de l’FPNSM, Celine Mandicó, i el conseller delegat del Grup santeloi, Marc Pintat, amplia i consolida una col·laboració que ambdues entitats mantenen des de fa anys, amb les estades de pràctiques per als joves del programa Fent Camí i els serveis de suport que ofereix l’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació, i&i Serveis.
La signatura s’ha celebrat a les instal·lacions de la Fundació, on els representants de santeloi han pogut conèixer de primera mà els diferents espais i serveis que ofereix l’entitat, en un recorregut que ha posat en valor la tasca que es duu a terme per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
Aquest conveni permetrà que les persones ateses de la Fundació, els professionals i els familiars o tutors legals puguin gaudir d’avantatges exclusius en diversos àmbits. Entre aquests beneficis s’inclouen descomptes en carburants, condicions especials en productes de farmàcia i parafarmàcia, així com avantatges en les compres al supermercat i a les botigues del Grup santeloi.
Un dels altres punts destacats del conveni és la col·laboració amb l’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació, i&i Serveis, que disposarà d’un espai al Centre Comercial santeloi per a la venda dels seus productes.
Amb aquest acord, la Fundació i santeloi reforcen la seva voluntat de col·laborar en iniciatives que aportin valor i fomentin la inclusió.