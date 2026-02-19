Els efectes del tall de l’RN20 a Andorra i a l’Arieja per l’esllavissada centren la trobada entre la ministra Tor i el seu homòleg francès, a París

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha mantingut aquest dijous, a París, una reunió de treball amb el ministre d’Europa i Afers Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, una trobada que s’ha celebrat en un moment d’especial complexitat per la situació dels accessos al Principat. Un dels punts centrals de la reunió ha estat l’esllavissada del passat 31 de gener que manté tallada la carretera RN20, eix principal i vital entre França i Andorra. La ministra ha reiterat la preocupació del Govern per l’impacte transfronterer del tall, tant per al teixit econòmic del Pas de la Casa, com per a les poblacions franceses veïnes i ha agraït la coordinació tècnica i diplomàtica mantinguda des del primer dia per a fer-hi front.
Ambdós ministres han valorat positivament el desplegament de l’Acord de viabilitat hivernal posat en marxa aquest gener i que ha permès, entre d’altres aspectes, la col·laboració en la treta de neu i la reducció del temps de tancament dels accessos. Tot i això, la ministra ha insistit que caldria considerar les carreteres RN22 i RN20 com a eix principal d’accés a un Estat, i per tant, dedicar-hi els mitjans adients.
En l’àmbit de la cooperació transfronterera, el ministre ha valorat particularment la cooperació policial i duanera i ha agraït en especial les mesures preses en la lluita contra el contraban. Així mateix, la ministra ha expressat la necessitat de reforçar els controls policials en territori francès. També ha recordat que el Principat d’Andorra és el pol econòmic d’aquesta zona pirinenca i, en aquest sentit, ha proposat que Occitània valori la possibilitat de formar part d’una agrupació europea de cooperació territorial (AECT) que permetria vertebrar els projectes econòmics d’interès comú entre Andorra, Occitània i Catalunya.
En aquest sentit, la ministra ha convidat el seu homòleg a visitar Andorra la propera tardor amb motiu de la desena reunió del Diàleg transfronterer amb Occitània. Pel que fa a les qüestions europees, el ministre ha reiterat el suport de França a l’Acord d’associació. Han destacat que el passat 26 de gener es deixés pràcticament enllestit el text del futur Acord amb la Unió Europea que eximeix els residents a Andorra d’Estats tercers de l’aplicació del sistema Entry Exit System i han acordat que el proper 24 de febrer tingui lloc la primera reunió tècnica bilateral per a abordar-ne les modalitats d’aplicació.
Els ministres han posat de relleu l’excel·lent relació històrica i institucional fonamentada en particular en la presència dels sistema educatiu francès a Andorra i s’han felicitat per la recent signatura del Conveni en l’àmbit de l’ensenyament.
La resta de la reunió ha estat dedicada a l’intercanvi de posicions en l’àmbit multilateral i a l’entorn de qüestions geopolítiques d’actualitat com la situació a l’Orient Mitjà i la guerra a Ucraïna.