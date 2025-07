La Fira Sant Ermengol canvia la ubicació de l’Autofira i de la mostra de vehicles clàssics i recupera la mostra d’entitats

Gemma Tó i Christina Moreno (Aj. la Seu)

Aquest dilluns s’han presentat les diferents novetats pel que fa a ubicacions de la Fira de Sant Ermengol 2025, així com els guardonats de la propera 31a edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Tal i com ha explicat la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i regidora de Fires, Mercats i Comerç de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, “amb l’esperit que tenim l’equip de govern de celebrar tota la Fira al centre de la ciutat, enguany hi portem també l’Autofira i la mostra de vehicles clàssics, canviant-les de la ubicació habitual, per a portar-les a l’avinguda Pau Claris fins al passeig Pasqual Ingla, i d’aquí a la plaça de Joan Sansa”.

“D’aquesta manera, ha afegit Tó, aconseguim que tota la Fira de Sant Ermengol se celebri al centre de la Seu, i a la vegada, s’allibera el pàrquing municipal del Dr. Peiró i terrenys adjacents, aconseguint més de 300 places d’aparcament gratuïtes durant el cap de setmana de la fira”.

Conseqüentment, la fira ambulant passarà a instal·lar-se al carrer Llorenç Tomàs i Costa, des del carrer Mare Janer fins al passeig Pasqual Ingla.

Una altra novetat que es podrà gaudir enguany a la fira és la recuperació de la Fira d’Entitats que s’ubicarà a la plaça de les Monges, que feia una bona colla d’anys que s’havia deixat d’organitzar. “Creiem que és una bona oportunitat que les entitats, institucions, associacions i clubs puguin mostrar-se a la ciutadania i a les persones que ens visiten durant el cap de setmana de fira, un aparador inigualable per a donar-se a conèixer i apropar els seus projectes a tothom”, ha remarcat Gemma Tó.

La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i regidora de Fires, Mercats i Comerç ha reblat que la Fira de Sant Ermengol 2025 oferirà un total de 10 ‘fires’: la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, la Fira d’Artesania, la venda ambulant, alimentació, cultura, productes de proximitat, food trucks, l’Autofira, la mostra d’entitats i la Fira Xica.





Escola Agrària del Pirineu, premi Amiga del Formatge 2025

Per la seva part, la regidora d’Esdeveniments i Educació, Christina Moreno, ha anunciat que l’Escola Agrària del Pirineu rebrà aquest any el Premi Amiga del Formatge. “Amb aquest reconeixement, ha explicat Moreno, volem posar en valor la feina ben feta, la passió pel territori i el compromís amb la formació i el relleu generacional del nostre sector agroalimentari”.

“És per això que volem reconèixer la trajectòria de l’Escola Agrària del Pirineu, una institució que, des de fa anys, és molt més que un centre de formació: és un referent, un motor de transformació i una peça clau en la consolidació d’un model de formatgeria artesanal i de qualitat arreu del nostre país”, ha reblat la regidora d’Educació.

Recordem que aquest premi és un reconeixement que l’Ajuntament de la Seu atorga cada any a una persona o entitat que, amb la seva actuació professional, contribueix a la cultura del formatge artesà del Pirineu.





Nati Valls i Jesús Aranburu, mencions honorífiques

Gemma Tó ha anunciat que aquest any s’atorgarà les dues mencions honorífiques a Nati Valls, com a formadora, i a Jesús Aranburu, com a formatger artesà, respectivament.

Se li atorga aquesta menció a Nati Valls com a formadora tant a l’Escola Agrària del Pirineu com en cursos i formacions específiques que s’han realitzat dins la programació de la Fira de Sant Ermengol.

Val a dir que la formació de les jornades de tècniques de la Fira se centra en la millora de la comercialització del producte, l’estructuració i organització del sector formatger artesà. La formació tècnica dels formatgers es fa en els cursos de l’escola agrària, que al llarg de gairebé 30 anys ha acollit un miler de formatgers d’arreu de Catalunya, i de la resta de l’Estat. En paraules de la pròpia Nati Valls: “podem assegurar, que la qualitat del formatge artesà ha assolits nivells d’excel·lència inimaginables fa 30 anys i ens complau saber que hi hem posat el nostre gra de sorra per a aconseguir-ho”. Al seu torn, la regidora Gemma Tó ha afegit que “per aquest ‘gra de sorra’, hem cregut que es mereix aquest reconeixement”.

L’altre professional que rebrà una menció honorífica en aquesta Fira de Sant Ermengol, 2025 és Jesús Aranburu, de la Formatgeria Aranburu, formatger del País Basc que, ja des del primer any de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, va creure en aquest espai com a punt de trobada necessari, sincer i compromès amb la terra i al gent del Pirineu.





Quesos La Covacha, formatgeria convidada

Gemma Tó també ha anunciat que la formatgeria convidada a la 31a Fira de Formatges Artesans del Pirineu serà Quesos La Covacha, de Villaluenga del Rosario (Cadis).

Aquesta formatgeria elabora formatges amb llet de cabra d’una raça molt especial, la cabra ‘papoya’. “Es tracta d’una formatgeria artesanal que va començar l’any 2015 i ens fa molta il·lusió que celebri el seu desè aniversari tot participant en la nostra fira”, ha assenyalat Tó.

Aquesta formatgeria es caracteritza pel seu projecte de conservació de la cabra papoya que gràcies a formatgers com ells es preserven races en perill d’extinció com és aquest exemplar de cabra. “Com a curiositat, i que ens toca de ben prop, aquesta raça està considerada com el producte d’un creuament antic entre el tronc pirenaic i la població caprina autòctona de la zona”, ha puntualitzat la regidora Gemma Tó.

Recordar que la Fira de Sant Ermengol 2025 se celebrarà el cap de setmana del 17, 18 i 19 d’octubre.