Gerri de la Sal: La 2a edició del Tabaca Film Fest creix en durada, participació, activitats i arrelament

Presentació del Tabaca Film Fest. Foto: Cedida

El Tabaca Film Fest torna amb força al Pallars, amb quatre dies de cinema i un ampli ventall d’activitats culturals que convertiran aquest esdeveniment en una experiència immersiva, integradora i única al cor dels Pirineus. Les directores del festival, Ivana Miño, Gisela Arnao i Laia Gabriel han presentat aquest dilluns, en roda de premsa, a la Diputació de Lleida, els aspectes més destacats i les novetats d’aquesta nova edició, acompanyades per l’alcaldessa del Baix Pallars, Anna Sentinella, i el vicepresident de la Diputació, Juan Antonio Serrano.

Una mirada oberta i contemporània a la mitologia

Per a contextualitzar el significat del festival, Ivana Miño ha volgut recordar el plantejament del Tabaca Film Fest. El festival proposa una lectura àmplia i oberta de la mitologia, entesa com un concepte que abasta llegendes, faules, supersticions i relats familiars, així com les reinterpretacions contemporànies de mites i arquetips ancestrals. També aspira a consolidar-se com un espai de trobada cultural entre generacions, a través de l’imaginari simbòlic en l’audiovisual, amb una atenció especial als Pirineus. “És un projecte pioner i innovador, ja que abans de la seva creació no existia cap festival de cinema especialitzat en temàtica mitològica, i hem desenvolupat el concepte a partir d’un exhaustiu treball de recerca”.





Reforç de l’arrelament territorial amb noves iniciatives

Amb la voluntat de reforçar la connexió amb l’entorn i la continuïtat del projecte cultural, el Tabaca Film Fest ha impulsat dues noves iniciatives que van més enllà dels quatre dies del certamen. Per una banda, el projecte “Mite, càmera, acció!” vol preservar la memòria oral del Pallars mitjançant la creació d’un fons audiovisual a partir dels relats de padrines i padrins de les comarques pirinenques. Es concretarà en el rodatge de petits documentals que mantindran viva l’activitat del festival durant tot l’any. Les primeres peces d’aquest nou projecte es projectaran durant els quatre dies del festival.

Per altra banda, la Beca Farrera, en col·laboració amb el Centre d’Art i Natura CAN de Farrera, ofereix a creadors emergents una residència artística amb mentoria per a la creació de guions de curtmetratge inspirats en la mitologia, amb una atenció especial a l’imaginari dels Pirineus. Per a Juan Antonio Serrano, “el Tabaca Film Fest ajuda a donar conèixer la força mitològica del Pirineu que no tenen altres zones, i és una aliança clara entre cultura i territori”.





Gerri de la Sal, nova seu del Tabaca Film Fest

Després de l’èxit de la primera edició celebrada l’any passat a Ribera de Cardós, el trasllat a Gerri de la Sal reforça l’assentament del festival al Pallars. Aquest enclavament té un patrimoni natural, cultural i mitològic que connecta plenament amb l’esperit del certamen. El municipi del Baix Pallars acull el festival amb entusiasme: “És una oportunitat d’accedir a la cultura del cinema i per donar a conèixer la mitologia del municipi, que és poderosa i no ens l’acabem, amb llegendes sobre la Geganta, Collegats o Montcortès, per posar-ne alguns exemple. També tenim el nostre alfolí, la Casa de la Sal, un edifici simbòlic i emblemàtic del Pallars, amb unes grans sales plenes d’història que seran l’espai central del festival”, ha explicat l’alcadessa, Anna Sentinella.





Participació internacional a l’alça

La convocatòria del concurs de curtmetratges es va tancar aquest passat diumenge amb un total de 251 peces rebudes de 29 països dels cinc continents, una xifra que suposa un augment molt significatiu respecte a l’any passat. Segons ha explicat, Gisela Arnao, cap de programació del festival, la gran majoria són produccions de Catalunya i estatals, però també hi ha peces arribades d’Austràlia, Iran, Mèxic, Estats Units, Regne Unit, França, Itàlia, Costa d’Ivori i Corea del Sud, entre molts altres països. “Les llegendes locals s’emmirallen en els mites universals. Les obres internacionals que hem rebut corroboren que els mites parlen del mateix a tot arreu: la mort, l’amor, els rituals de pas, els misteris de la natura. I, per altra banda, també hi ha ha una dimensió contemporània, la dels mites que es reescriuen per a explicar què està passant en el món d’avui”, ha apuntat Arnao.





Nou premi internacional i increment de la dotació econòmica

El Tabaca Film Fest atorgarà 3.000 euros en premis, gairebé el doble que en la primera edició, a més dels guardons creats per l’escultor pallarès Aaron Pérez Silva. Com a novetat destacada, s’incorpora el Premi Gea, que reconeixerà el millor curtmetratge mitològic internacional. Aquesta nova distinció se suma als dos Premis Tabaca, al Premi Biterna al millor curt inspirat en mitologia dels Pirineus i al Premi del Públic, que també tindrà una dotació econòmica.





Un doble jurat format per veus del sector i del territori

Enguany el festival comparà amb dues taules de jurats. Per una banda, el jurat que decidirà els premis Tabaca i Gea el formaran el director i guionista Pau Freixas i les actrius Nausicaa Bonnín i Clàudia Riera, figures reconegudes del sector audiovisual i cultural. Per l’altra banda, els encarregats d’adjudicar el Premi Biterna seran tres veus potents del territori, sensibles i amb mirada pròpia: l’escriptora i poetessa Ivet Eroles, l’actor, director i professor Eduard Muntada, i l’antropòleg Jordi Abella, director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.





Quatre dies de cinema a dojo

La programació de la segona edició del Tabaca Film Fest inclourà diverses sessions de cinema repartides al llarg dels quatre dies del festival, amb la projecció dels curtmetratges finalistes. La gala de lliurament de premis, presentada per l’Esperanceta de Casa Gassia, coronarà els millors curts en cada categoria. A més, el festival comptarà amb la presència de creadores i creadors destacats del sector audiovisual. Hi participaran el cineasta andorrà Marc Camardons, autor del curt Per bruixa i metzinera, que va ser seleccionat al darrer festival de Cannes, i Eloi Aymerich, director audiovisual i productor cultural a la cooperativa Clack, a punt de rodar un curtmetratge als Pirineus. També hi haurà una masterclass sobre mitologia, filosofia i cinema amb el professor i filòsof Javier Urrutia, fundador de l’escola Educa tu Mirada.





Activitats paral·leles per a viure una experiència immersiva i completa

El programa del Tabaca Film Fest va més enllà del cinema mitològic i es construeix com una proposta cultural significativa, accessible i profundament vinculada al territori. En aquesta segona edició, el festival amplia i diversifica les activitats paral·leles per a oferir una experiència immersiva i participativa. Laia Gabriel ha explicat algunes de les propostes més destacades:

Exposició fotogràfica “Lo mite emmascarat”, d’Ashley Suszczynski. La creadora del reconegut projecte internacional Masked Traditions comparteix amb el Tabaca Film Fest una selecció d’impressionants imatges de rituals i mascarades rurals d’Europa. La mostra es podrà visitar a Gerri de la Sal del 9 d’agost al 30 de setembre, com a tret de sortida i colofó del festival.





La creadora del reconegut projecte internacional Masked Traditions comparteix amb el Tabaca Film Fest una selecció d’impressionants imatges de rituals i mascarades rurals d’Europa. La mostra es podrà visitar a Gerri de la Sal del 9 d’agost al 30 de setembre, com a tret de sortida i colofó del festival. Cloenda del festival amb l’obra teatral “Festum “, del col·lectiu Application Rejected, amb seu al Baix Pallars. És un espectacle, una celebració i una provocació que recorda per què se celebren, a través dels mites i les tradicions catalanes.





“, del col·lectiu Application Rejected, amb seu al Baix Pallars. És un espectacle, una celebració i una provocació que recorda per què se celebren, a través dels mites i les tradicions catalanes. Actuació de Marc Vilajuana, cantautor, multiinstrumentista, ballarí i compositor, que oferirà un concert de música tradicional i d’arrel. És considerat un dels artistes més polifacètics i innovadors de la seva generació, i destaca per la seva capacitat d’unir tradició i modernitat.

A més a més, la programació inclourà una xerrada sobre mitologia pirinenca de l’escriptor Pep Coll; un taller de dibuix amb l’il·lustrador Jesús Rosan; un recorregut comentat per l’entorn de Gerri de la Sal, a càrrec del Geoparc Orígens; una visita guiada al Museu de la Sal, amb Aroa Yagüe, directora del museu; una activitat d’observació del cel nocturn amb lectura mitològica i pirinenca, a càrrec d’Obaga Activitats; una sessió de DJ amb Las Duras i àpats amb gastronomia local.





Informació pràctica i entrades

El programa complet amb els horaris de totes les activitats i els curtmetratges seleccionats per a les projeccions es publicarà pròximament. Les reserves i la compra d’entrades es podran fer a partir de l’agost a www.tabacafilmfest.com.





Equip directiu i origen del Tabaca Film Fest

El Tabaca Film Fest el dirigeixen Ivana Miño, Gisela Arnao i Laia Gabriel, professionals del cinema i la producció audiovisual, unides per la passió per la mitologia, el cinema i el Pallars. La idea, la temàtica i l’estructura són una creació original de l’Associació Gat Negre, constituïda per a desenvolupar el projecte del festival, que va ser concebut l’any 2021.





Institucions, empreses i entitats col·laboradores

L’Associació Gat Negre impulsa i organitza el festival, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Baix Pallars i el Museu de la Sal.

Té un ampli suport institucional que inclou l’IDAPA, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, altres organismes de la Generalitat de Catalunya, i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Compta amb la col·laboració destacada de la Fundació la Caixa, i el patrocinen les empreses Roc Roi i CTretze Pirineus. També hi participen Baqueira Beret, Pallars Actiu, Geoparc Orígens, entre moltes altres entitats i establiments que fan possible aquesta segona edició.