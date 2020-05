És el diagnòstic del metge referent sobre el test d’anticossos determinar l’aïllament per coronavirus

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el president del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA), Josep Antón Touceda, han comparegut aquest divendres per explicar el procediment de l’estudi d’anticossos poblacional de la COVID-19, que ja ha arribat a l’equador de la primera volta del cribratge amb més de 34.372 tests realitzats als 66.000 inscrits.

Precisament, pel que fa a la notificació després de fer-se el test, el ministre ha anunciat que ja s’han enviat 27.000 SMS per informar del resultat preliminar de la primera prova. Aquells ciutadans que no hagin rebut cap notificació en les 24 hores posteriors de fer-se el test poden trucar al telèfon +376 775006 per rebre indicacions.

En aquest sentit, Martínez Benazet ha apuntat que si no es mostren indicis d’infecció, el missatge recomana mantenir “les mesures de protecció fins que no disposem del segon test”. En cas que sí que es mostrin indicis d’infecció, l’SMS assenyala que la persona s’ha de posar en contacte amb el seu metge referent o, en cas de no tenir-ne, amb un metge d’atenció primària per tal que aquest pugui fer el diagnòstic. És a dir, perquè un professional interpreti el resultat.

El titular de la cartera de Salut ha detallat els quatre tipus de resultat que marca el test segons s’hagin detectat els anticossos IgM, que són la resposta immunològica a una infecció recent, i els anticossos IgG, que apareixen a mesura que evoluciona la infecció i es detecten en la fase final de la malaltia i també un cop passada la infecció.

Així, Joan Martínez Benazet ha reiterat que “un test que indiqui mostres d’infecció no és per si sol un diagnòstic”. D’aquesta manera, és el metge referent l’encarregat de determinar, si la interpretació del resultat i les possibles proves complementàries així ho determinen, l’aïllament domiciliari de la persona.

El ministre i el president del COMA han coincidit en remarcar el paper essencial dels metges referents en aquest sentit: “una IgM+ no vol dir que la persona sigui contagiosa. Fan falta més dades, cal parlar amb el pacient per demanar més informació i fer una valoració global i prendre les mesures escaients, com pot ser una PCR”.

“Veurem de manera real com està la nostra població i la informació pot ajudar a accelerar el procés de desconfinament de la població”, ha afegit Touceda, que ha fet una crida a la ciutadania a participar en el doble cribratge. També ha destacat que l’estudi permetrà obtenir “una fotografia epidemiològica perquè el Govern pugui prendre les decisions més correctes”. En aquest punt, el ministre de Salut ha avançat que “cap a l’1 de juny podrem prendre decisions i anar cap a un confinament selectiu”.

Finalment, el titular de Salut ha recordat que el test es farà en dues rondes separades per quinze dies amb l’objectiu d’assegurar la màxima especificitat i sensibilitat de les proves, que ja han estat validades pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). De fet, el model de tests utilitzats a Andorra també compten amb diverses certificacions internacionals com ISO, TUV o la de l’agència xinesa CFDA.