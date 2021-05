La Delegació del Pirineu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya celebra el seu 20è aniversari

La Delegació del Pirineu de la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) commemora enguany el seu 20è aniversari i ho ha fet amb la inauguració, avui dijous, 13 de maig, de la nova seu de l’ens col·legial a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. A més, s’ha presentat la publicació “Delegació del Pirineu. 20 anys”, on es repassa la seva història i les accions més significatives dutes a terme des del 2001. Es tracta de l’únic col·legi professional que té representació a les comarques pirinenques.

L’acte ha tingut lloc aquesta tarda a la Sala de Cultura Sant Domènec de la capital de l’Alt Urgell i ha comptat amb la participació de la degana del COAC, Assumpció Puig; el president de la Demarcació de Lleida del COAC, Víctor Pérez-Pallarès; el delegat al Pirineu del COAC, Ricard Lobo; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega; el secretari de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra; i la delegada territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, M. Rosa Amorós. En finalitzar els parlaments, els assistents han fet una visita a la nova seu de la Delegació del Pirineu situada al carrer Major 11 de la Seu d’Urgell.

En la seva intervenció, la degana del COAC, Assumpció Puig, ha explicat que, amb els 20 anys de la Delegació del Pirineu i l’obertura de la nova seu, “el COAC reforça una les seves prioritats més històriques: el desplegament territorial, senya d’identitat que ha crescut al llarg dels anys amb la creació de noves demarcacions i delegacions”, i destaca que aquestes fites al Pirineu “no haurien estat possibles sense el compromís dels diferents degans del Col·legi en aquest període, així com dels membres de les juntes directives de la Demarcació de Lleida”. “La seva implicació i dedicació en aquest projecte exemplifiquen la voluntat de ser en el territori, a l’abast de la ciutadania i dels arquitectes”, ha afegit Puig.

Per al president de la Demarcació de Lleida del COAC, Víctor Pérez-Pallarès, la intervenció efectuada en l’edifici del carrer Major 11 “suposa disposar d’una nova seu amb més visibilitat i presència per al Col·legi d’Arquitectes en el seu objectiu de desplegament territorial i de proximitat, però implica també la recuperació global d’un edifici situat en un enclavament singular de la ciutat, regenerant i millorant la imatge urbana, dotant-lo d’usos diversos i aportant de nou activitat i vida, aspectes fonamentals per a la renovació urbana tan necessària dels nostres municipis, sovint reivindicada pel COAC en els darrers anys”.

“Que inaugurem la nova seu de la Delegació del Pirineu del COAC coincidint amb el 20è aniversari de la seva implantació l’any 2001, fa d’aquest esdeveniment una constatació de l’encert, la necessitat i la importància de la presència del COAC en el territori pirinenc”, ha destacat en la seva intervenció el delegat al Pirineu del COAC, Ricard Lobo.

20 anys de la Delegació del Pirineu del COAC

La Delegació del Pirineu del COAC es va crear l’any 2001 fruit de la voluntat del COAC d’apropar-se al territori i amb l’objectiu d’estar al servei del conjunt dels arquitectes que desenvolupen la professió a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran: l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, tant en temes col·legials com pel que fa a la formació contínua dels professionals. A més, cal destacar, que es tracta de l’únic col·legi professional que té representació a les comarques pirinenques.

Així mateix, durant aquests 20 anys, la Delegació del Pirineu ha ajudat a acostar i difondre la cultura de l’arquitectura, del planejament urbanístic, la sensibilitat en el paisatge i la sostenibilitat territorial, al conjunt de la societat pirinenca, amb especial atenció en els primers períodes de la formació de la persona: els infants i els adolescents. I ser un actiu en el desenvolupament del territori pirinenc, protagonitzant i acompanyant en activitats i fòrums, i en estreta col·laboració amb les diverses administracions, institucions, entitats i persones, que traven una extensa xarxa, amb l’objectiu d’ajudar a construir un Pirineu responsable, sostenible i cohesionat.

La Delegació del Pirineu del COAC estrena nova seu

La Delegació del Pirineu ha tingut dues seus fins a la data, de 2001 a 2014 al passeig Joan Brudieu i de 2015 a 2021 al CETAP del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, totes dues de lloguer. El 2005 el COAC va adquirir l’edifici del carrer Major 11, anomenat “Cal Sastre” i van encarregar el projecte de rehabilitació a dos despatxos d’arquitectes amb un contrastat recorregut professional compromès amb el desenvolupament territorial del Pirineu: per una banda a Ramon Maria Puig i Marta Puig; i per altre a Anna Vidal i Oriol Solanes, hereus de l’excel·lent petjada que va deixar l’arquitecte Lluís Vidal i Arderiu.

Les obres de rehabilitació de l’edifici van començar l’any 2008, però a conseqüència de la crisi econòmica, el COAC va aturar indefinidament totes les despeses en inversions, incloses les obres de la Delegació del Pirineu.

L’any 2014, després de sis anys amb les obres del carrer Major 11 aturades, atesa la imatge que donava l’edifici inacabat, considerant sobretot la ubicació estratègica, i valorant la inversió important executada sense cap benefici ni social ni econòmic, des de la Delegació del Pirineu es va proposar a la Demarcació de Lleida estudiar de quina manera es podia replantejar el futur de l’edifici per tal de poder acabar les obres i donar-li uns usos que permetessin instal·lar-hi la seu definitiva.

Després de diverses consideracions i valorant un estudi de viabilitat, encarregat prèviament, es va arribar a la conclusió de destinar les plantes baixa i soterrani a la seu de la Delegació del Pirineu, i les plantes superiors a tres habitatges. Així, després d’onze anys aturades, les obres es van reprendre el 19 de gener de l’any 2020, finalitzant el passat 25 de març de 2021.

Aquest nou edifici de la Seu d’Urgell s’emmarca dins del Pla Patrimonial 2019-2022, que està transformant progressivament les seus del COAC. Aquestes actualitzacions tenen com a objectiu, d’una banda, la cura dels edificis, que incideix directament en el patrimoni de les ciutats i, d’altra, incorporant l’eix estratègic de renovació i rehabilitació: que té com a missió adquirir les prestacions necessàries del segle XXI, basades en la sostenibilitat ambiental, econòmica i social i la millora de la salut i el confort dels usuaris.