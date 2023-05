La cursa OTSO Travessa d’Encamp fa 40 anys

39ª OTSO Travessa d’Encamp 2022 (Arnau Casellas)

Els propers 2, 3 i 4 de juny (de divendres a dissabte), les muntanyes d’Andorra seran l’escenari de la cursa de trail running considerada més antiga del Principat, l’OTSO Travessa d’Encamp. Aquesta prova inaugurada el 1983 celebra, per tant, el seu 40è aniversari. L’esdeveniment està estructural en 6 recorreguts a escollir entre els 7 i 126 quilòmetres.

A més, les curses comptaran amb atletes d’alt nivell de diferents països que no es volen perdre la cita andorrna. L’epicentre de l’OTSO Travessa d’Encamp serà a la Plaça dels Arínsols d’Encamp, on es donarà la sortida i serà també el punt d’arribada de tots els circuits circulars.

S’ha de recordar que per a participar-hi és obligatòria l’assegurança mèdica per a aquelles persones que no estiguin federades.

Per a conèixer els recorreguts, el programa, inscripcions i altres detalls es pot accedir aquí.