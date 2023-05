A les 18 hores la participació a la Seu i a Puigcerdà baixa respecte el 2019

Panoràmica de Puigcerdà, amb la recta de Queixans en primer terme (Foto: Aj. Puigcerdà / arxiu)

Sembla que l’electorat, hores d’ara, no està predisposat com al 2019. A les 18 hores, el percentatge de participació baixa respecte fa 4 anys. A dues hores per al tancament dels col·legis electorals a la Seu d’Urgell és del 40,26% el que significa un 9,77% menys respecte els darrers comicis.

A Puigcerdà, a la capital de la Cerdanya, el percentatge també és inferior al de fa 4 anys amb un 42,56% (-4,13%). Malgrat aquestes dades, fins d’aquí una hora no se sabrà la participació definitiva d’aquestes municipals en aquestes capitals de comarca. De moment, aquests comicis sembla que no desperten una excessiva expectació als votants.