Vallnord-Pal Arinsal acollirà la 8a edició de la Copa del Món UCI de BTT. Aquests esdeveniments son possible en part gràcies a l’ajuda de tots els voluntaris que aconsegueixen una gran organització i funcionament.

Aquesta edició es durà a terme del 16 al 21 de juny a Pal. Des de fa anys, Andorra acull tres tipus de curses: el divendres 19 de juny, la prova Short-Track (XCC), de 1,1 km, el dissabte 20 de juny, descens (DHI), una de les proves més emocionants del cap de setmana i finalment, el diumenge 21 de juny, Cross-Crountry (XCO), la prova de major resistència, amb un total de 4 km.

Com ja és tradició, tots els voluntaris rebran la vestimenta necessària per l’edició 2020 i com a gran novetat d’aquest any, també una compensació per dia en format xec regal o despeses, a escollir per part del voluntari.

La Mercedes-Benz UCI MTB World Cup a Andorra es la sisena etapa del calendari de la temporada. L’estrena es realitzarà a Portugal, a Lousã, el 21 d’abril del 2020 i finalitzarà a França, Les Get, el 19 de setembre del 2020. Per a poder inscriure’s com a voluntari, les persones podran fer-ho des del formulari que està disponible al web vallnordworldcup.com a partir d’avui.

Enllaç d’inscripció de voluntaris:

https://www.vallnordworldcup.com/ca/fes-te-voluntari/