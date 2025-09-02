La convocatòria de setembre de les proves d’accés a la universitat, a Catalunya, arrenca dimecres amb 8.237 matriculats

Un total de 8.237 estudiants, a Catalunya, s’han matriculat de la prova d’accés a la universitat (PAU) en la convocatòria extraordinària de setembre que té lloc entre dimecres 3, dijous 4 i divendres 5 de setembre. Per demarcacions, els alumnes inscrits es distribueixen entre els 22 tribunals repartits pel territori de la manera següent: 4.482 estudiants a Barcelona en 12 tribunals, 1.716 estudiants a Bellaterra en quatre tribunals, 662 estudiants a Girona, 836 a Tarragona i 541 estudiants a Lleida, repartits en dos tribunals a cadascuna d’aquestes ciutats.
La xifra de matriculats a la PAU de setembre d’enguany representa un increment de 562 estudiants respecte als 7.675 que van realitzar les proves de 2024, consolidant una tendència a l’alça ja registrada en edicions anteriors de convocatòries extraordinàries de les PAU. Aquest increment també es produeix en la convocatòria ordinària de les PAU, que al juny de 2025 va comportar per quart any consecutiu un rècord en la xifra d’estudiants matriculats (44.388 el 2025; 42.535 al 2024; 41.671 al 2023; 40.563 al 2022).
Dels 8.237 estudiants, 7.098 són estudiants de Batxillerat i 1.139 de Cicles Formatius de Grau Superior. Dels estudiants de batxillerat, un total de 3.078 fan la fase d’accés de les proves i algun dels exàmens de la fase d’admissió, 718 fan només la fase d’accés i 3.302 s’examinen tan sols de matèries de la fase d’admissió. En conjunt, més de la meitat dels estudiants (4.441) faran només exàmens de la fase d’admissió.
Pel que fa als horaris dels exàmens de la convocatòria extraordinària, estan disponibles a Canal Universitats. D’altra banda, els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del 16 de setembre al Portal d’accés a la universitat i, en el moment de la consulta dels resultats, podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions.