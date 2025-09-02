Crítica d’Apapma a “la inacció judicial en el cas del sobrecost del forn incinerador”

Apapma lamenta que encara no s’hagi acabat la investigació judicial pel sobrecost de 22 milions d’euros del forn incinerador en la seva construcció, que continua sent cabdal. L’entitat va presentar una querella el 2018, que el Constitucional va obligar la justícia a admetre. Una auditoria elaborada el 2010, durant el Govern del Partit Socialdemòcrata (PS), va determinar que les obres del Centre de Tractament de Residus havien tingut irregularitats i assenyalava els possibles responsables del sobrecost de més de 20 milions.
Segons informa AndorraDifusió, Apapma va presentar una querella que va ser rebutjada per la justícia, però que finalment el 2019, el Constitucional va dictar que s’havia vulnerat el dret d’Apapma a un procés judicial. Per tant, va ordenar que s’admetés. Des de llavors, segueix el seu curs.
“Dins de l’ambient judicial, amb el nostre advocat, hem anat fent els nostres requeriments però, malauradament el sistema judicial té el seu ritme, els seus temps. Nosaltres no entrarem perquè no és pas la nostra idea, de dir si això està dimensionat o no”, assenyala Carles Iriarte, president d’Apapma.
En la querella del grup ecologista es considerava que en aquestes obres es podrien haver produït delictes com el de prevaricació en la funció pública, corrupció i tràfic d’influències, malbaratament de cabals públics, abusos en l’exercici de la funció pública i falsedat documental.