L’Occident Summerfest, a Puigcerdà, supera els 20.000 assistents, amb més d’un 85% d’ocupació

La quarta edició de l’Occident Summerfest, a Puigcerdà, ha superat els 20.000 assistents, amb més d’un 85% d’ocupació. La cita s’ha celebrat entre el 19 i el 29 d’agost amb deu concerts programats, tot i que el de Rosario, que havia venut totes les entrades, es va haver de suspendre per les condicions meteorològiques adverses.
Sí que hi han pogut participar The Tyets, Nil Moliner, Figa Flawas, Sopa Cabra, Antonio Orozco, Malmö 040 i Los Secretos. L’edició d’enguany s’ha tancat amb el concert tribut a Mecano de Hija de la Luna. El festival comptava també amb un espai amb proposta gastronòmica per als assistents.