La CASS finançarà el medicament per al tractament a llarg termini de pacients amb hipertensió arterial pulmonar

Professional sanitària amb una píndola (SFGA)

Els medicaments amb selexipag passaran a tenir el 100% del finançament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Així ho ha aprovat el Govern amb la modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic de medicaments d’alta complexitat, incloent-hi aquests nous medicaments indicats per al tractament a llarg termini de pacients amb hipertensió arterial pulmonar.

El medicament selexipag ha demostrat un efecte beneficiós en la reducció d’hospitalitzacions dels pacients que pateixen hipertensió arterial pulmonar; una malaltia rara, greu, progressiva i de maneig complicat.