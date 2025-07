Banc Sabadell i DXC impulsen el Testing d’accessibilitat

Una dona navegant per Internet a través del mòbil (SFGA)

Banc Sabadell, quart grup bancari espanyol, i DXC Technology, proveïdor global líder de serveis tecnològics de Fortune 500, s’han coalitzat en un projecte conjunt que estableix les bases per a l’accés a serveis financers essencials de les persones amb diversitat funcional que representen el 20% de la població espanyola.

Així, DXC i el Centre de Competències Tecnològic d’Alacant (CCTA) de Banc Sabadell han dut a terme un estudi en el nou camp del Testing d’accessibilitat per a garantir els més alts estàndards de compliment definits per les normatives nacionals i comunitàries que entren en aplicació en 2025.

En oferir serveis digitals accessibles a les necessitats dels clients, les empreses poden reduir el clic-away sobre el programari i dotar-los d’una major autonomia en el seu dia a dia, contribuint a millorar la satisfacció dels usuaris i de pas, fidelitzar-los.

Per a tal fi, DXC i el CCTA han elaborat una metodologia específicament orientada al sector bancari que permetrà estendre el Testing d’accessibilitat al llarg del cicle de vida de cada producte ofert al client de l’entitat. Tot un repte tecnològic que persegueix un objectiu principal: eliminar barreres perquè les Apps i Webs siguin usables per totes les persones alhora que millora el temps invertit en desenvolupament i manteniment del programari.

“A Banc Sabadell estem compromesos amb un entorn digital inclusiu per a tots els nostres clients, per això, és de gran importància assegurar que les nostres aplicacions i llocs web siguin usables per tots els col·lectius, especialment, aquells en situació de vulnerabilitat”, va destacar Elena Carrera, directora general d’Operacions i Tecnologia de Banc Sabadell.

En valer-se d’eines tecnològiques d’avantguarda en l’àmbit de l’accessibilitat, DXC i el CCTA proposen gràcies a l’estudi realitzat que l’execució de casos de prova manuals es complementi amb un alt grau d’automatització i amb l’ús de la Intel·ligència Artificial aplicada a entendre les casuístiques que enfronten persones amb diversitat funcional en capacitats visuals, auditives, motrius i intel·lectuals.

Addicionalment, aquest estudi farà possible el desenvolupament d’un sistema de seguiment personalitzat que identifica i categoritza cada error o possible millora amb base al seu impacte de negoci, oferint als equips implicats propostes de remediació per a satisfer el compliment dels màxims nivells de certificació d’accessibilitat.

“Estem orgullosos de col·laborar amb Banc Sabadell en aquesta iniciativa que no sols millora l’accessibilitat dels nostres serveis, sinó que també promou la inclusió financera per a tots. Aquest projecte, que s’emmarca en un servei de més de 350.000 hores/any de Testing per a Banc Sabadell, és un pas significatiu cap a un futur més equitatiu i accessible per a tots els ciutadans” va afirmar Alfonso García, president de DXC Technology per a Espanya i Portugal.

En els últims anys, l’accessibilitat s’ha convertit en una pedra angular dels esforços de disseny de programari a raó de la creixent demanda d’experiències d’usuari amables amb la diversitat funcional. Aquest projecte suposa un important pas endavant en l’estratègia i reforç de la marca Sabadell com a banc social, amb potencials beneficis per a més de 12 milions de clients.





Per Tecnonews