La Batllia de Família podria ser una realitat l’any que ve. Coincidint amb la presentació de l’Associació de Jutges i Fiscals per a la Mediació, la presidenta de la Batllia ha insistit que calen més efectius.

La tercera batllia especialitzada encara no està tancada. La dificultat és marcada perquè, tot i que es fan concursos per a seleccionar batlles, no en surten. La presidenta de la Batllia ha dit que seria important si es cobrissin ràpid les tres places que hi ha pressupostades de fa un temps. En aquest sentit, Laura Rodríguez ha assenyalat que el 2020 serà clau per a la batllia familiar que es volia.

Destaca que “aquest any serà una mica decisiu. Farem una mica de proves. La qüestió són els números. El més difícil a Andorra és perquè anar especialitzant i especialitzant i els números no surten”. Com a exemple, explica que “tenir dos batlles amb família faria que els altres estiguessin, potser, sobrecarregats. Hem d’acabar d’afinar els números i de cara al 2021, amb l’entrada del nou codi de procediment civil, que potser sí podem afinar millor perquè sigui possible”. Afegeix que “la intenció sí que la tindrem perquè ens ho reclamen des de tots els organismes”.

Rodríguez ha fet aquestes declaracions en el marc de la presentació del projecte de constitució de l’Associació de Jutges i Fiscals per a la Mediació, una eina que va més enllà de descarregar de feina la Justícia i que pot ser molt útil en aquells casos en què prenen part les emocions. La presidenta de l’entitat, Canòlic Mingorance destaca que “sovint problemes de veïnat, poden derivar en conflictes importants. Són gent que tenen uns vincles, que s’hauran de seguir mantenint independentment de la sentència i amb els quals la resolució possiblement no posi fi a la situació que viuen”. Declara que “per tant, la mediació, al ser molt més àmplia, podria donar una millor solució”.

L’entitat l’ha impulsat un grup de cinc professionals amb la voluntat d’integrar el gruix de la judicatura i avançar formacions en aquest àmbit. Tot i que cada cop hi ha més mediadors, encara queda camp per córrer. El servei de mediació familiar ha obert la porta a d’altres.