La 7a Reunió global del Mountain Partnership, del 26 al 28 de març de 2026, se centrarà en el turisme responsable

El cim d’una muntanya amb restes de neu (SFGA)

La 7a Reunió Global del Mountain Partnership (Aliança per a les Muntanyes), que tindrà lloc del 26 al 28 de març de 2026 a Andorra, se centrarà en el turisme responsable i tindrà per lema “Muntanyes per al futur: turisme sostenible, comunitats pròsperes”. Les jornades també posaran en valor el compromís del país amb el desenvolupament sostenible i la seva expertesa en turisme de muntanya. Així ho ha comunicat avui dilluns l’ambaixadora per a la cooperació transfronterera, Noëlia Souque, als membres del Mountain Partnership, en un missatge adreçat als membres de l’ens i a tots els actors vinculats a les muntanyes en què els convida a participar en l’esdeveniment.

L’ambaixadora ha assenyalat que “el Govern d’Andorra està compromès a treballar conjuntament amb els membres l’Aliança per a les Muntanyes i el seu Secretariat per a organitzar un esdeveniment inclusiu que reflecteixi la diversitat de les comunitats i regions de muntanya”.

Així doncs, ha recordat que com a país envoltat de muntanyes, “Andorra està 100% compromesa amb la promoció de l’agenda internacional per a les muntanyes i el seu desenvolupament sostenible” El Mountain Partnership és l’aliança de les Nacions Unides formada per socis dedicats a millorar la vida dels pobles de muntanya i a protegir els entorns muntanyosos arreu del món. Va ser fundada l’any 2002, en el marc del primer Any Internacional de les muntanyes, i actualment compta amb més de 630 membres, entre els quals hi ha 68 governs de tots els continents. Cada quatre anys tenen lloc les seves reunions anuals amb l’objectiu d’establir les estratègies quadriennals de treball i els documents de governança del Secretariat del Mountain Partnership.

La 7a Reunió Global serà la darrera abans de la finalització dels 5 anys d’Acció per al Desenvolupament de les Regions de Muntanya 2023-2027 i de l’Agenda 2030, fet que la converteix en una oportunitat clau per a avançar cap al desenvolupament sostenible de les regions de muntanya.

La darrera trobada global del Mountain Partnership va tenir lloc el 2022 a Aspen (Colorado, EUA), i va comptar amb més de 200 participants de tot el món, entre els quals diversos representants del Govern.