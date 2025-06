L’any passat hi va haver 456 accidents de trànsit amb danys materials i/o corporals

Imatge d’arxiu d’un accident de circulació (iStock)

El nombre d’accidents de trànsit amb danys materials i/o corporals registrats pel Departament de Policia durant l’any 2024 ha estat de 456, un 4,1% més respecte al 2023. En concret, els mesos en el qual es van registrar més accidents van ser al març i al desembre, amb un 11% del total d’accidents de l’any en ambdós casos. Pel que fa a les parròquies on es van produir els accidents, Andorra la Vella concentra el 36% del total d’accidents.

El 41,2% dels accidents són per “altres causes”. Les col·lisions són la causa del 18,4% dels accidents, seguides dels xocs, amb un 14% del total. L’índex d’accidentalitat de l’any 2024, entès com el nombre de ferits greus i víctimes mortals per cada 100.000 habitants, és de 35,13*, que suposa una disminució del 18,3% respecte a l’any anterior.

Un 49,8% dels accidents tenen 2 vehicles implicats, mentre que només el 7% implica 3 o més vehicles. Els turismes són els vehicles que tenen més accidents de trànsit, amb un 67,7% sobre el total.

El 67,6% de les víctimes implicades en accidents de trànsit són homes. El grup d’edat que va registrar més ferits en accidents de trànsit és el de 30 a 39 anys, amb el 22,4% del total de les víctimes.

Cal dir que les dades aquí reflectides corresponen a accidents notificats i amb intervenció de la Policia.