La Policia intervé més de 6 kg de droga durant el 2024 (-39,6%)

Droga intervinguda per la Policia l’any 2024 (Policia d’Andorra)

Durant l’any 2024, la Policia ha intervingut un total de 6.126,4 grams d’estupefaents al Principat d’Andorra. Aquesta xifra representa una disminució del 39,6% respecte a la quantitat intervinguda l’any 2023, que a ser de 10.135,5 grams. No obstant això, si es compara amb les xifres de fa 10 anys, s’ha produït un augment del 32,7% respecte a l’any 2015 (4.125,2 grams). En tot cas, les dades de l’any 2024 estan per sota de la mitjana del període 2015-2024 (11.577,1 grams) i són semblants a la mitjana dels darrers cinc anys (7.444,4 grams).

Durant aquest any 2024, el 47,1% d’estupefaents intervinguts corresponen a l‘haixix, amb un total de 2.886,5 grams, seguit de la marihuana, amb 2.489,5 grams (40,6%). Més lluny, se situen les intervencions de la cocaïna (511,7 grams) i d’altres estupefaents (238,7 grams).

Per lloc d’intervenció, durant l’any 2024, el 45,1% dels estupefaents s’ha intervingut a l’interior del Principat, el 42,9% a la frontera hispanoandorrana i el 12,0% restant ha estat intervingut a la frontera francoandorrana.

El nombre de detencions amb imputació d’estupefaents durant l’any 2024 ha estat de 300, un 15,8% més respecte a l’any 2023 (259 detencions). Un total de 181 detencions (60,3%) van ser efectuades a persones no residents, 69 a residents no andorrans (23,0%) i 50 a persones de nacionalitat andorrana (16,7%). Al llarg de l’any 2024 també s’han efectuat 701 controls amb intervenció de cànnabis i derivats, un -24,3% respecte a l’any 2023, i la major part d’ells (83,0%) s’han aplicat a no residents.