La temporada hivernal es tanca a Catalunya amb un 44% més d’allaus, però de mida petita i concentrats a la primavera

Una allau registrat al Pirineu català (Govern.cat)

La temporada hivernal a muntanya es va tancar ahir, a Catalunya, amb 360 allaus enregistrades, un 44% més que els 250 que solen ser habituals, però amb un nivell de perill baix, igual que la temporada anterior, i unes allaus, en general, de mida petita. Això s’ha degut a una acumulació de gruixos de neu per sota de la mitjana, una situació que només ha tendit a normalitzar-se a finals de temporada, sobretot per les nevades abundants de març, abril i maig. Han estat precisament aquests mesos els que han enregistrat més allaus. Tot i el perill baix, hi ha hagut una víctima mortal.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), dependent del Departament de Territori, és l’ens encarregat de la vigilància i la predicció del perill d’allaus a Catalunya. L’Institut va emetre ahir dijous el darrer Butlletí de Perill d’Allaus (BPA) de la temporada, adreçat a les persones que practiquen activitats a la muntanya.

L’objectiu final de les tasques endegades pel servei de predicció d’allaus de l’ICGC, és informar i conscienciar la població que viu o que desenvolupa les seves activitats professionals o de lleure a la muntanya hivernal. Catalunya té 1.300 km2 de terreny allavós i, tot i que cada any és molt diferent, es registren entre 250 i 300 allaus per temporada, segons la Base de dades d’allaus.

Aquesta temporada s’han registrat unes 360 allaus, per sobre de l’habitual, en gran part degut a una intensificació de la cerca i d’informació de l’activitat allavosa. Els mesos en què s’han enregistrat més allaus han estat març i gener. Destaquen dues allaus de mida 4, que és aquella suficient per a recórrer 50 metres en terreny pla, durant el mes de gener. Les nevades caigudes a partir del més de març han fet que la primavera hagi estat allavosa, amb activitat d’allaus fins al maig. El sector amb més freqüència d’allaus ha estat l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, seguit de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. Lamentablement cal destacar una allau de lliscament basal de mida molt petita que va causar un accident amb una víctima mortal al sector del Ter-Freser a finals de març.

En termes generals, el grau mig del perill d’allaus a tot el Pirineu ha estat d’1,6 en una escala de l’1 al 5. De la mateixa manera que la temporada anterior, el perill d’allaus ha estat per sota de la mitjana, que és de 2 per a la sèrie 1999-2024. Enguany tan sols s’ha produït un grau de perill d’allaus fort (4) durant nou dies, de forma local, els mesos de febrer i març a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca. Cal destacar que ha estat la temporada amb un inici més tardà de situacions de perill d’allaus per al sector oriental del Pirineu de Catalunya.





Informació accessible a tothom

La informació elaborada per l’ICGC és accessible a tota la població interessada al seu web, a la secció de Perill d’Allaus i Informació Nivològica. L’Institut emet diàriament els butlletins de perill d’allaus (BPA) i les notes nivològiques per a informar de l’estabilitat i la distribució del mantell nival al Pirineu de Catalunya. També informa de l’activitat d’allaus a través de la Base de dades d’allaus i dels accidents per allaus que ocorren durant la temporada .

Les temporades hivernals s’inicien amb les notes nivològiques, on s’informa de la distribució de la neu al terra i de la seva estabilitat. Un cop hi ha innivació suficient, es passa a emetre els butlletins de perill d’allaus per a cadascuna de les set zones establertes al Pirineu de Catalunya, de dilluns a dissabte. Enguany es va iniciar l’emissió el 22 de novembre de 2023 i el darrer butlletí es va emetre ahir dijous, 6 de Juny.

Dins del BPA, l’usuari troba amb icones i amb text explicatiu el grau de perill d’allaus (de molt fort, 5, a feble, 1); el problema principal per allaus; les orientacions i cotes més perilloses, així com la mida de les allaus previstes. Els butlletins proporcionen informació molt rellevant per a la seguretat dels usuaris de la muntanya, atès que els permeten preparar amb antelació les seves sortides i activitats. Les persones interessades es poden subscriure per a rebre directament el Butlletí al seu correu electrònic.

Per a complementar el BPA, l’ICGC du a terme el Servei d’informació de gruix de neu i valoració climàtica diària, l’InfoGruixNEU, per a set punts del Pirineu situats per sobre dels 2.000 metres. El servei consisteix en representar diàriament, amb una gràfica, el gruix de neu a terra per a cadascun dels punts i mostrar si la innivació és normal, excedentària o deficitària. Aquest servei s’inicia l’octubre i finalitza el 15 de juny.





Sistema de predicció i vigilància per allaus

L’ICGC elabora ordinàriament diversos productes i col·labora en diversos protocols de seguretat relacionat amb les allaus. Així, s’encarrega de la vigilància els set dies i les 24 hores durant la temporada hivernal per a donar compliment al pla Allaucat, informa de la possibilitat de fusió de la neu dins del pla Inuncat i informa dels gruixos de neu a través del servei InfoGruixNeu en el marc del pla Neucat, tots de Protecció Civil.

D’altra banda, l’Institut realitza les prediccions locals per a quatre estacions d’esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i, quan és necessari, dona suport al desencadenament d’allaus de forma artificial.

Per a dur a terme aquestes tasques, els tècnics de l’ICGC realitzen treball de camp i de laboratori, a més de disposar d’una xarxa d’observadors que permet cobrir tot el terreny.