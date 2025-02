Karate: Silvio Moreira i Maria Ubiergo cauen a la primera ronda de l’Open de Copenhaguen

Maria Ubiergo i Silvio Moreira (FAK)

Els esportistes de la Federació Andorrana de Karate (FAK), Silvio Moreira i Maria Ubiergo, van obrir foc ahir divendres a l’Open de Copenhaguen. Els dos representants tricolors en la modalitat de Kata no van tenir la seva millor jornada després de caure en primera ronda. Moreira, que no va poder revalidar la medalla de l’any passat, no va tenir sort en el primer emparellament en trobar-se amb el subcampió del món sub21 d’aquesta especialitat, mentre que en categoria cadet Ubiergo es va topar amb la líder de l’equip danès i tampoc va tenir opcions a repesca.

Aina Padilla, obre la competició de kumite

Ara ja, la delegació andorrana posa tots els esforços en el kumite (combat). La primera en saltar al tatami serà Aina Padilla, aquest dissabte a partir de les 17.55 hores en categoria cadet -47kg. Ja diumenge, Lola Vega, Paula González i David de Luca tindran el seu respectiu torn de competició.