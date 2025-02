Karate: Medalla d’or d’Aina Padilla a l’Open de Copenhaguen

La karateka andorrana, Aina Padilla (FAK)

La segona jornada de l’Open de Copenhaguen ha acabat amb una medalla d’or per al karate andorrà. Aina Padilla s’ha penjat l’or en la categoria cadet -47kg després d’imposar-se a la final davant la representant local. Padilla ja havia superat a la primera ronda per 0-4 a la seva rival de Dinamarca, mentre que a la semifinal s’ha emportat el triomf per un ajustat 0-2.

Ja a la final, Aina Padilla ha empatat a zero en el combat, però els àrbitres han acabat donant la victòria a la jove esportista del Principat per decisió de 3-1.