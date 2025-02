Copa del món d’esquí de muntanya: Anción 42a i Olm 45è

Oriol Olm en ple esforç (arxiu / FAM)

Primera jornada -aquest dissabte- de la Copa del Món d’esquí de muntanya que s’està portant a terme a la població italiana de Bormio. Una prova especial ja que es porta a terme en les mateixes instal·lacions on es faran les proves d’esquí de Muntanya dels propers JJOO de Milano Cortina 2026. Un fet que ha comportat un rècord de participació amb un total de 83 esquiadores en categoria femenina i 103 esquiadors en categoria masculina, amb un significatiu augment de nivell.

El recorregut dels Sprints ha estat força tècnic, sobre tot a les baixades amb girs peraltats a l’estil Border Cross, amb un salt en mig inclòs, cosa que ha incrementat la dificultat del recorregut. La prova ha estat muntada en format olímpic, cosa que permetia passar els 36 millors temps. De l’1 al 18 a la final A i del 19 al 36 a la final B.

En la categoria femenina, Lea Anción ha aturat el crono en un 3:47:93 acabant en 42a posició. Per la seva banda, Oriol Olm ha aturat el crono en un 2:54:89 creuant la línia d’arribada en 45a posició. Cap dels dos ha pogut passar als quarts de final.

Acabada la participació andorrana, el seleccionador Xavier Capdevila valorava aquest primer dia dient que “ens hem quedat molt a prop. Ens hem trobat un recorregut molt difícil, sobretot a les baixades, on els girs peraltats són molt difícils d’entrenar si no estàs acostumat”. Capdevila afegia “ara toca recuperar bé, perquè diumenge toca el relleu on hem de seguir millorant”.