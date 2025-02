Mònica Doria, bronze en la final de caiac cross de l’Open d’Austràlia

La palista andorrana, Mònica Doria (FACC)

Primera medalla internacional de 2025 per a Mònica Doria. La piragüista andorrana s’ha penjat aquesta passada matinada la medalla de bronze en la final de caiac cross a l’Open d’Austràlia. S’ha classificat com el setè millor temps a la primera ronda per a després accedir a la final també amb solvència.

La palista del Principat s’ha hagut d’enfrontar a l’olímpica i campiona del món Kimberley Woods, la francesa Camille Prigent i l’australiana Georgie O’Callaghan. Finalment, Woods ha estat la més ràpida a la final, seguida de Prigent i de Doria, qui ha completat el podi.

“Marxem d’Austràlia amb una medalla que sempre és important; hem fet una molt bona estada aquí i estem molt contents de la feina que hem fet aquests dos mesos”, ha destacat Mònica Doria que ha afegit que “ara toca continuar treballant a casa i posar la mirada en les pròximes competicions i tornar aquí a l’octubre per al mundial en un canal que ja coneixem una mica més”.